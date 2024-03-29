Саудовская Аравия впервые отправит участницу на конкурс 'Мисс Вселенная': как выглядит 27-летняя Руми Аль-Кахтани. Фото

Саудовская Аравия впервые отправит представительницу страны на конкурс "Мисс Вселенная". Ею стала 27-летняя модель и блоггер Руми Аль-Кахтани. Аккаунт конкурсанты в Instagram насчитывает миллион подписчиков.

Об этом сообщает арабское издание Middle East Monitor. "Для меня большая честь принимать участие в конкурсе. Это первое участие Королевства Саудовской Аравии в "Мисс Вселенная", – написала Руми. В этом году конкурс состоится в Мексике. Также впервые в "Мисс Вселенная" примет участие Иран.

Что известно о Руми Аль-Кахтани – представительнице Саудовской Аравии на "Мисс Вселенная 2024"

Аль-Кахтани – модель из Эр-Рияди, имеющая степень бакалавра стоматологии. Она была коронована Мисс Саудовская Аравия и представляла королевство на ряде других конкурсов.

В частности, в феврале этого года она выступила на "Мисс и миссис Азия", прошедшем в Малайзии. На этом конкурсе она имела честь впервые представлять свое государство. Ее соперницами стали красавицы из 25 стран мира.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия – страна, требующая от своих граждан строгого соблюдения норм ислама, Руми аль-Кахтани намерена пройти все этапы конкурса "Мисс Вселенная", в частности, дефиле в купальниках.

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