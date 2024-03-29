'Она спит в морозилке?' 61-летняя Деми Мур ошеломила видом в облегающем платье миди

Звезда голливудских фильмов и модель Деми Мур ошеломила фанатов новым в меру откровенным и стильным образом. Актриса нарядилась в вечернее платье миди, которое сочетало в себе изысканность и небрежность, посещая светское мероприятие The Hollywood Reporter's Power Stylists в Лос-Анджелесе, которое состоялось в отеле Sunset Tower Hotel.

Знаменитость поразила пользователей не только идеальным чувством стиля, но и своей фигурой. 61-летняя Мур продемонстрировала подтянутое тело, здоровые волосы и сияющую кожу в Instagram.

Актриса оделась в белое платье без бретель, которое выглядело элегантно, но в то же время простоты и небрежности ему придавали потертые вертикальные швы. Ткань идеально легла на ее тонкую талию и выразительные формы, но образ не выглядел вульгарно.

Декольте звезды прикрывало массивное украшение в виде висящего на золотой цепи глаза. В тон к нему актриса подобрала открытую обувь.

Свои длинные, черные волосы Деми Мур не собрала в прическу, а оставила спадать по плечам едва волнистыми локонами. Образ дополнил нюдовый макияж с акцентом на глаза, сияющие в свете камер.

В комментариях актрису назвали "потрясающей" и пошутили, что звезда "спит в морозильнике", чтобы сохранить свою красоту.

"Какое шикарное тело", "Никогда не разочаровывает", "Ого, с каждым днем все красивее и изящнее", "Она спит в морозильнике? Вот поэтому ее красота не изменилась", – написали подписчики Деми Мур.

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