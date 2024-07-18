Самая тихая блогер Украины впервые заговорила, еще и на русском языке: в сети разгорелась дискуссия

Самая тихая отечественная блогер Антонина Носова "Осознанная", прославившаяся своими ироническими роликами о жизни, впервые заговорила вслух. В своих видео звезда интернета обычно обреченно смотрит вдаль, не издавая звука, а на экране можно увидеть юмористические фразы.

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В новом шоу о блогерах инфлюэнсера-миллионницы Татьяны Коряк (более известной, как Korya4ka), знаменитые лица соцсетей рассказывают собственные истории. Неожиданно для всех молчаливая Антонина заговорила на русском, признавшись, что стыдилась языка и боялась осуждения со стороны украинцев.

"У меня есть тревожность по поводу языка. Я обычная женщина со средним образованием, окончила школу-интернат, то есть о себе скажу, я троечница. Украинский язык я почти не знаю", – рассказала Антонина. Ведущая шоу поддержала TikTok-звезду, отметив, что все присутствующие "толерантны" и она может общаться на любом языке.

Под выпуском на YouTube разгорелась дискуссия. Одни поддержали молчаливую юмористку:

"Мне стало так жаль Антонину, у нее шикарный голос, а это то что сказала она "самый большой мой хейтер – мой близкий человек", у меня чуть слезы не потекли".

"Всегда казалось, что Антонина это исключительно образ, а здесь такое открытие".

"Мне Антонина еще больше понравилась после этой серии! Молодец".

Однако были и те, кто не оценил русский язык от блогера, посоветовав ей "молчать дальше":

"Иногда действительно молчание – золото. Для нее так точно".

"Рот открыла, и я поняла, почему она молчала…"

"Контент для роспропаганды".

"И что это тогда, как не проект по продвижению русского языка? Насобирала, значит, аудиторию, и спокойно заявляет, что была "ущемленная". А тексты кто писал на украинском? Если не знает языка, значит еще кто-то задействован..."

Стоит отметить, что ведущая шоу Корячка неоднократно являлась фигуранткой скандалов в сети. Осенью прошлого года она заявила, что воины ВСУ – "мясо", а украинские власти инфлюэнсер обвинила в "геноциде" своего народа.

В мае 2024 года Татьяна Коряк похвасталась полетом на частном самолете в Канны с мужем, из-за чего столкнулась со шквалом хейта. Впоследствии блогер-миллионница разозлила пользователей откровенным образом на красной дорожке в Каннах, ведь лук Корячки ассоциировался с неполноценностью и "украинками-куклами".

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