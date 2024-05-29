Как выглядит самая тихая блогерша Украины Антонина Носова с макияжем: видео потрясло сеть

Украинская молчаливая блогерша Антонина Носова, известная как "Усвідомлена", попала к звездному визажисту Егору Андрюшину, который для нее создал эпатажный макияж. Новый образ настолько понравился и самой модели, что она даже широко усмехнулась, чего в ее блоге увидеть почти нереально.

Подписчики Андрюшина, среди которых были и известные блогеры, остались в приятном шоке от увиденного, ведь кроме макияжа у Носовой изменилась и прическа. Видеоперевоплощение опубликовали в Instagram.

В начале ролика женщина в своем классическом образе – с неулыбающимся грустным лицом без макияжа и в замученном жизнью парике. Она даже не шевелит губами в слова песни, как это делают другие звезды на подобных перевоплощениях. А вот Андрюшин без изменений – напевает свою песню и машет кисточкой.

В конце ролика можно увидеть макияж Носовой. Ее ложные волосы заменили на короткую блондинистую стрижку. Неизвестно, настоящая ли это прическа тихой блогерши, или очередной парик.

Тенденции нюдовых макияжей для звезд визажист не изменяет, поэтому и "Усвідомлену" можно увидеть в нежном образе с блестящими глитерными тенями и помадой персикового цвета, который Pantone считает оттенком 2024 года.

Вместо накидки Антонина Носова надела ретро-образ: черное платье с открытым декольте и спущенными плечиками, длинными сетчатыми перчатками и накинула красно-черные перья на плечи. Такие же длинные ретро-серьги с красными камнями украшали ее уши.

Фанатам очень понравился ее образ. К комментаторам присоединились и украинские звезды:

"Это подпал", – написала Надежда Матвеева.

"Ого", – отметила Анастасия Покрещук.

"Самое крутое перевоплощение! Даже девушка не удержалась и начала улыбаться".

"Как хороша Тоня!"

"Ого! Круто! Совсем другой человек! Вам очень подходит!"

"Вот это так неожиданно и круто".

Некоторые даже заподозрили визажиста в подмене модели: "Носик совсем другой. Это другой человек?", на что комментатору ответили: "Вы посмотрите, как благодаря макияжу можно изменить форму носа. Это один и тот же человек".

Ранее OBOZ.UA писал, что Антонина Носова уже снялась в видео Николаса Кармы, где рассказывала, сколько стоил ее образ. Из своей роли самой тихой блогерши Украины она так и не вышла, поэтому собеседнику приходилось пройти целый квест, чтобы узнать цену ее вещей.

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