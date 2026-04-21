Названа самая красивая знаменитость в мире: за последние 30 лет она почти не постарела. Фото

Популярный американский журнал People назвал самую красивую знаменитость в мире. Обладательницей почетного "титула" стала голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая поражает аудиторию своей невероятной внешностью во время каждого выхода в свет или появления в кино.

20 апреля 43-летняя звезда появилась на обложке специального выпуска People – World's Most Beautiful 2026 и в тот же день "засияла" на красной дорожке во время премьеры "Дьявол носит Прада 2". Во время торжественного мероприятия она пообщалась с журналистами и призналась, что совсем не ожидала получить "статус" самой красивой знаменитости в мире.

"Появиться на культовой обложке было тем, чего я никогда-никогда не ожидала. Но все в PEOPLE сделали так, что я почувствовала себя очень счастливой. Это все еще немного нереально для меня. Я до сих пор пытаюсь это осознать и просто ожидаю, что люди будут меня дразнить по этому поводу!", – сказала актриса.

Однако такое небольшое ощущение неуверенности Энн Хэтэуэй относительно нового статуса вовсе не является оправданным. Она построила успешную карьеру и стала одной из самых востребованных актрис Голливуда, поэтому зрители из года в год видят ее на экранах и могут заметить одну особенность – она почти не стареет. Сравнивая современное и архивное фото звезды с 1996-го невооруженным глазом видно, что ее внешность почти не изменилась.

Однако все же Энн Хэтэуэй не скрывает, что в свои 43 года имеет несколько лайфхаков, которые помогают ей хорошо выглядеть. Селебрити тратит достаточное количество времени на уход за лицом, а самой любимой процедурой называет скульптурирующий массаж. А вот во время публичных выходов актриса сосредотачивает внимание на освещении не меньше, чем на образе или макияже.

"Весь уход не будет иметь значения, если вы не знаете, как правильно подобрать свет. Плохое освещение – это настоящая трагедия, и с возрастом вам нужно выбирать то, что подходит больше всего", – сказала знаменитость.

Для поддержания хорошей физической формы Энн Хэтэуэй регулярно занимается спортом. В течение четырех лет она работает с персональным тренером Моник Иствуд, благодаря чему сделала свою форму лучше.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Энн Хэтэуэй показала гениальный лайфхак с волосами, который мгновенно "стирает" морщины с лица.

