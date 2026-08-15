"Самая красивая женщина мира" Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье от украинского бренда за почти 45 тысяч гривен

Голливудская актриса и "самая красивая женщина мира" по версии журнала People Энн Хэтэуэй появилась на публике в эффектном наряде от украинского бренда J'amemme. Звезда, которая носит под сердцем третьего ребенка, засияла на фестивале D23: The Ultimate Disney Fan Event в Калифорнии в красном платье-халтере из плиссированной ткани Loulou Dress.

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Об этом стало известно из Instagram-страницы бренда. Там опубликовали ролик с выступления знаменитости на мероприятии и эмоционально отметили: "Момент, который мы никогда не забудем. Единственная и неповторимая Энн Хэтэуэй в платье J’amemme Loulou Dress на мероприятии D23: Disney Entertainment Showcase. Невероятно особенный момент для J’amemme".

Платье, которое Энн Хэтэуэй выбрала для публичного выхода, отличалось интересным силуэтом. На юбке сделан эффектный разрез с фактурным оформлением, который позволяет стилизовать этот элемент гардероба с другой одеждой, что и сделала актриса. На низ она одела контрастные белые брюки. Кстати, как указано на сайте бренда, стоимость этого изысканного платья составляет почти 45 тысяч гривен.

Яркий образ Энн Хэтэуэй дополнила золотыми украшениями, в частности, серьгами, кольцом и объемным браслетом. Актриса собрала волосы в трендовый пучок, оставив свободными несколько прядей у лица.

Отметим, что знаменитость не впервые выходит в свет в наряде от украинского бренда. Для появления на специальном показе фильма "Мать Мария" в Нью-Йорке Энн Хэтэуэй выбрала кутюрное платье из полупрозрачной сетки от Lever Couture. Верхняя часть наряда знаменитости имела драпированный, асимметричный дизайн с акцентом на плече, а нижняя переходила в каскад волнистых слоев с выраженным шлейфом.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Энн Хэтэуэй сделала широкий жест поддержки Украины на волне безумной популярности. Она появилась в эфире известного вечернего шоу с сине-желтым платком в кармане жакета.

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