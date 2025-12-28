УкраїнськаУКР
"Не слышала ни одного слова". Финалистка "Холостяка 14" раскрыла, как поняла, что не победит

Финалистка романтического реалити "Холостяк 14" Анастасия Половинкина рассказала, в какой момент осознала, что не станет избранницей актера Тараса Цимбалюка. По ее словам, решающими стали не слова "холостяка", а взгляд главного героя перед объявлением решения.

О своих эмоциях девушка написала в Instagram после выхода финального выпуска шоу. Именно тогда актер Тарас Цимбалюк выбрал победительницей сезона фотомодель Надин Головчук, а Анастасия покинула проект вместе с Ириной Пономаренко.

Половинкина призналась, что финальная церемония стала для нее одной из самых тяжелых эмоционально. По ее словам, еще накануне между ними с Тарасом было "невероятное свидание", но все изменилось в один миг.

"Это была тяжелая церемония. Хотя, накануне такое невероятное свидание мечты. Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать, а потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди", – написала девушка.

По словам Анастасии, она поняла все еще до того, как услышала какие-либо слова от "холостяка": "Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам. Просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню даже, как дошла до машины и что говорила".

Девушка призналась, что просмотр финального эфира стал для нее эмоционально сложным, ведь вернул те же ощущения. В то же время она поблагодарила людей, которые были рядом в тот момент и поддержали ее без лишних слов.

Отдельно Анастасия обратилась и к самому Тарасу Цимбалюку. Она поблагодарила его за совместные моменты, разговоры и опыт, который помог ей лучше понять себя.

Напомним, в финале "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк вручил кольцо Надин Головчук. До решающего этапа также дошли Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко. Для обеих девушек прощание с проектом стало эмоционально непростым.

Ранее OBOZ.UA писал, сколько стоит кольцо победительницы "Холостяка 14", которое ей подарил Тарас Цимбалюк.

