Российская актриса-оппозиционер устроилась на 'унизительную' работу в Париже и вызвала волну насмешек

Российская актриса-оппозиционер Мария Шалаева, которая в 2022 году уехала из страны-агрессора в Париж, призналась, что ей пришлось кардинально изменить сферу деятельности за рубежом. Вместо съемок в кино артистка начала работать в такси.

Видео дня

О своей новой "унизительной" работе она сообщила на личной странице в Instagram. Как отметила актриса, ей очень некомфортно и даже стыдно рассказывать о таком жизненном этапе.

"Всем привет! Теперь о реальности. Как-то сложно, даже неловко или будто стыдно говорить о вещах, какими они есть на самом деле. Сегодня мой первый рабочий день в такси. Вот вуаля. Но, кстати, волнуюсь я так же, будто это мой первый съемочный день", – сказала артистка.

Новость довольно быстро "разлетелась" по пропагандистским медиа и соцсетям, а россияне не упустили возможности посмеяться над Марией Шалаевой. Немало юзеров заявило, что актриса якобы никогда не умела талантливо играть и, мол, теперь нашла свое предназначение.

"Вот нашла себя, а то актриса. Таксиста".

"Отлично, пусть поработает, все идет замечательно. Не понравилась в России, пусть понравится во Франции".

"Ну все! Живи, держись, играй роль таксистки".

"Живи в свободной Европе, если в России было плохо. Вперед".

Что известно о Марии Шалаевой

Актриса родилась 15 марта 1981 года в Москве. Первую роль она получила в 2002-м в проекте "Первокурсница". Позже Шалаева снималась в кинокартинах "Бумер", "Русалка", "Учительницы в законе" и других.

Еще до начала полномасштабной войны актриса начала активно поддерживать антироссийскую оппозицию. Она с сыном участвовала в митингах в поддержку Алексея Навального, за что была арестована. В 2022 году Мария Шалаева сообщила в соцсетях, что покидает "несвободную" Россию.

"Мне казалось, что начало "спецоперации" должно стать последней каплей, но не стало. Российский народ нищий. Мы много ездили по российским городам и селам во время съемок, я все это видела. Тех, кто не хочет на войну посадили. Тем, кто думает иначе, – статья и 15 лет тюрьмы. Не хочешь быть пушечным мясом – тюрьма. В тюрьме тебя насилуют. И так далее. Никто так не ненавидит русских, как сами русские себя. Это чисто русское – дойти до дна", – говорила артистка.

Свое решение покинуть страну-агрессора Шалаева объяснила угрозой уголовного преследования из-за участия в акциях оппозиции. Переехать в Париж она решила, ведь имеет там родственников.

"Мы с сыном оба были задержаны 27 февраля на шествии в годовщину убийства Бориса Немцова. Он подросток. После того как я пришла на заседание по делам несовершеннолетних, куда явились прокуратура и так далее, все стало понятно. Можно было еще три недели собираться и думать, подготовиться лучше. Но у меня было такое впечатление, что надо было просто собираться и ехать", – заявляла актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Панин, который в 2014 году бегал по Крыму с российским флагом, порадовался неожиданному решению СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!