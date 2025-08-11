'Я был зомбированным дебилом': Панин, который в 2014 году бегал по Крыму с российским флагом, порадовался неожиданному решению СБУ

Российский актер Алексей Панин, который прославился не столько ролями в кино, сколько скандальными выходками и громкими политическими заявлениями, сообщил, что Служба безопасности Украины сняла с него все обвинения и исключила из базы розыска. Артист заявил, что впервые за 10 лет больше не считается "врагом Украины".

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram. Еще в 2014 году он "побегал по Крыму с российским флагом и покричал "Крым наш", за что СБУ объявила его в розыск и открыла уголовное производство по статье "О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"В то время я был абсолютно зомбированным дебилом. Я верил, как и миллионы моих сограждан, Соловьеву", – признался актер, отметив, что уже несколько лет извиняется перед украинцами и пытается объяснить свое поведение.

"Смысл в том, что Украина сняла с меня все обвинения, СБУ меня больше не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я несказанно рад. Потому что как-то это несправедливо: и в России я террорист и экстремист в розыске, и в Украине был враг народа. Слава Богу, все это теперь позади. Слава Украине!" – добавил он.

Как Панин оказался в "черных списках" Украины

Проблемы артиста с украинской властью начались задолго до 2014 года. Еще в 2013-м депутат от "Свободы" Игорь Швайка обратился в СБУ с требованием объявить Панина персоной нон грата и привлечь его к уголовной ответственности за призывы к отделению Крыма и высказывания, имеющие признаки разжигания межнациональной розни. Аналогичную позицию озвучила и партия "Батькивщина", призвав украинцев бойкотировать фильмы и сериалы с его участием.

Ситуация обострилась после инцидента в Алуште в августе 2013 года, когда Панин попал в ДТП, избил водителя и публично оскорбил крымских татар. Меджлис потребовал извинений, а украинские правоохранители открыли против него уголовное производство. Хотя актер и извинился, крымскотатарское сообщество отказалось их принимать, настаивая на привлечении его к ответственности.

В 2014 году Панин принял участие в пророссийских акциях в Крыму, демонстративно размахивая российским флагом и выкрикивая "Крым наш". Тогда же СБУ объявила его в розыск. Бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк подтвердил, что в отношении актера было начато досудебное расследование.

В последующие годы Панин несколько раз публично раскаивался. В 2023 году он записал обращение к руководителю СБУ и президенту Украины, объяснив, что в 2014-м действовал под влиянием пропаганды и алкоголя, и отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения открыто выступает против Путина.

Несмотря на примирение с Украиной, в России актер находится в розыске. В 2022 году он одобрительно высказался о подрыве Крымского моста, что привело к открытию уголовного дела в РФ за "оправдание терроризма". В 2023 году военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии, а МВД объявило в международный розыск.

Сейчас Панин проживает в США. А вот в Европе, где он также долгое время находился, он неоднократно попадал в скандалы, в частности крушил гостиничные номера, устраивал конфликты в клубах и справлял нужду прямо на улице.

Ранее OBOZ.UA писал, что Панин пренебрежительно высказался об Украине и высмеял "людей-лайно" в Конотопе. Рассказывая, почему он не хочет жить в России, "оппозиционер" заявил, что и в Украине жить не стал бы по тем же причинам.

