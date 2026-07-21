Рики Мартин, который хотел посетить Украину, удивил циничным поступком на концерте в Казахстане

Пуэрториканский певец Рики Мартин, который ранее выражал поддержку Украине и мечтал приехать сюда с концертом, неожиданно обратился к публике на русском языке во время выступления в Казахстане. Россияне в своих пропагандистских СМИ в восторге от поступка артиста.

Видео дня

В видео, которое они распространяют, Мартин со сцены поприветствовал зрителей словами: "Добрый вечер, Алматы!", а затем на русском языке поблагодарил за теплый прием и улыбки, сказав "Спасибо". При этом артист говорил без заметного акцента.

Лишь после этого он перешел на английский, пообещав еще раз вернуться в Казахстан и сделав комплимент местной кухне.

Стоит отметить, что в последние годы Казахстан стал одной из стран, которые международные артисты нередко выбирают для концертов из-за большого количества русскоязычных зрителей, избегая при этом выступлений непосредственно в России, чтобы не подвергнуться волне критики и культуре отмены. В то же время в самом Казахстане вопрос использования русского языка после начала полномасштабной войны стал более деликатным и порой вызывает острые общественные дискуссии.

Особенно спорным этот момент выглядит на фоне прежней позиции певца в отношении Украины. Ранее Рики Мартин поддержал украинскую поклонницу Елену, которая рассказала ему, что его музыка помогает ей переживать войну. Артист тогда даже обратился к ней на украинском языке в соцсетях, вероятно, воспользовавшись онлайн-переводчиком.

В своем посте певец поблагодарил поклонницу за теплые слова и написал, что надеется в ближайшее время посетить Украину и дать здесь концерт.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что всемирно известная певица Шарон ден Адель записала обращение к украинцам и получила трогательный подарок за свою позицию.

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