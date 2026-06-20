"Отвечайте по-русски, как положено": в Казахстане в супермаркете вспыхнул скандал из-за языка, россиянку оштрафовали. Подробности

В Казахстане россиянка устроила скандал из-за того, что работница супермаркета не отвечала ей на русском языке. Инцидент произошел в магазине Small в Алматы.

Видео дня

Покупательница Галина Лисс опубликовала в своих Instagram и TikTok видео, на котором она агрессивно требует, чтобы администратор объяснила ей на русском языке, почему в супермаркете работали всего три кассы. Девушка же продолжала спокойно отвечать на казахском.

"На русском мне ответьте языке, мы не понимаем на казахском, мы русские стоим здесь люди... На русском ответьте, пожалуйста. Я вам задаю вопрос, как положено ответьте!" – требовала россиянка.

Она угрожала опубликовать видео в соцсетях, что в итоге и сделала. Можно предположить, что Галина рассчитывала на поддержку, но вместо этого нарвалась на критику в комментарях.

"Вам не обязаны отвечать на русском языке вы не в России находитесь", "Изучайте казахский язык. Уважайте страну где вы живете", "Иди у путина на русском спрашивай", "Администрация правильно отвечает на казахском, молодец девушка", "Вот наглость русских. Администратор тоже может не знает русского языка и не обязана знать и отвечать в Казахстане на русском. Моя сестра тоже не может на русском говорить, мы казахи и живем в Казахстане", – писали пользователи сети.

Позже стало известно, что суд оштрафовал женщину, устроившую конфликт с работницей магазина Small. В правоохранительных органах сообщили, что Галину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 86 500 тенге (около 7 900 гривен).

В полиции подчеркнули, что проявления агрессии, непристойное поведение и провокационные действия, способные привести к разжиганию розни в обществе, недопустимы. Граждан призвали не распространять противоправный контент и напомнили об ответственности за подобные действия.

"Уважаемая, выкладывая это видео без согласия девушки, вы прямо нарушаете Статью 145 Гражданского кодекса РК. Ваша языковая агрессия – это повод для проверки по статье о дискриминации. Девушка вела себя вежливо и по закону. Удаляйте видео, пока дело не дошло до суда", – добавили комментаторы в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в гимназии Днепра проводится проверка после конфликта на уроке английского языка, где учительница выгнала 6-летнюю школьницу из класса за то, что девочка сделала замечание педагогу. В частности, она попросила не общаться на русском языке во время урока. Об этом рассказала мама девочки Оксана, а в учебном заведении отрицают нарушение языкового законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!