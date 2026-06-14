"Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину": Рики Мартин публично обратился к украинке, которой его музыка помогает "выдержать войну"

Пуэрториканский певец Рики Мартин неожиданно выразил поддержку своей поклоннице из Украины по имени Елена. В социальных сетях звезда распространил сообщение украинки, в котором она рассказала, что благодаря композициям артиста сохраняет внутреннюю силу во время большой войны, и подчеркнул: рад осознавать, что его творчество помогает поклоннице пройти через сложный период.

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Исполнитель даже заговорил о желании приехать с концертом в нашу страну, а что самое интересное, пост написал на украинском языке, хотя и с некоторыми неточностями, ведь, вероятно, пользовался онлайн-переводчиком. Обращение к Елене знаменитость опубликовал в своих Instagram-stories.

История началась с того, что авторы фан-аккаунта Рики Мартина обратились к украинке с просьбой дать разрешение на публикацию ее видео с концерта звезды. В итоге между ними завязался разговор, во время которого Елена поделилась: "Я из Украины, я каждый день слушаю песни Рики Мартина с того момента, как мне исполнилось четыре года. Его музыка помогает мне оставаться сильной и выдерживать войну, в которой моя страна живет уже 4,5 года. Спасибо за радость, энергию и надежду, которые твои песни приносят в мою жизнь".

Это трогательное сообщение наложили на ролик с концерта, после чего на него обратил внимание Рики Мартин. Артист сделал репост видео в своих соцсетях и написал: "Елена, большое спасибо. Я так рад, что ты смогла прийти на концерт. Я рад, что тебе понравилось. Но самое главное – это знать, что моя музыка помогает тебе в трудные времена. Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину и устроить там концерт. Обнимаю".

Позже в своих stories украинка выложила скриншот уведомления из Instagram, на котором видно, что Рики Мартин отметил ее в своей публикации. Она была невероятно тронута таким жестом знаменитости.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что всемирно известная певица Шарон ден Адель записала обращение к украинцам и получила трогательный подарок за свою позицию.

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