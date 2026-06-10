'Не вижу сценария, в котором Россия выиграет'. Известный режиссер из Крыма сделал смелый прогноз о будущем полуострова

Режиссер нашумевшего сериала "Хороня бывшую" Сергей Кулибышев, который уже более десяти лет не может вернуться в родную Керчь из-за оккупации Крыма, заявил, что не сомневается в возвращении полуострова под контроль Украины. По его мнению, Россия неизбежно проиграет войну, а вопрос заключается лишь в том, когда именно это произойдет.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. В Крыму живут мама и 101-летняя бабушка Кулибышева, которых он не видел уже немало лет.

По словам Сергея Кулибышева, его уверенность основывается не на эмоциях, а на понимании исторических процессов: "Моя бабушка – историк. Поэтому с детства я привык смотреть на события сквозь призму истории, видеть более длинные процессы, а не только то, что происходит здесь и сейчас. И весь мой опыт подсказывает, что ни одна оккупация не бывает вечной. Кроме того, я убежден, что Украина сильнее России. В смысле внутренней силы, мотивации и способности бороться. Поэтому не вижу сценария, в котором Россия выиграет эту войну. Не потому, что я неисправимый оптимист или живу иллюзиями. Просто история знает множество примеров, когда большие и мощные государства проигрывали. Достаточно вспомнить Вьетнам или Афганистан. Когда именно это произойдет и каким будет путь к победе – не знаю. И думаю, никто не может этого сказать.

Режиссер добавил, что не считает себя военным экспертом и не берется прогнозировать конкретные сроки завершения войны. В то же время он убежден, что Крым и Донбасс вернутся в состав Украины.

"Я пока не военный, поэтому не хочу изображать из себя человека, который разбирается в этом лучше, чем есть на самом деле, – уверен Кулибышев. – Все, что говорю, – это мое личное убеждение. Да, я общаюсь с военными, читаю, анализирую, но не претендую на роль эксперта. Но у меня нет сомнений относительно конечного результата, потому что вижу, куда идет война – она ведет к краху России. Убежден, что Крым и Донбасс вернутся. Это будет не одно событие и не какое-то волшебное решение. Скорее всего, это будет результат большой совокупности процессов. Поэтому для меня вопрос не в том, вернется ли Крым. Вопрос лишь в том – когда и каким путем это произойдет. И, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что этот момент ближе, чем многим сегодня кажется". Кулибышев признался, что мечтает вернуться в родную Керчь, где до сих пор живут его мама и 101-летняя бабушка. Последний раз он был в Крыму в 2013 году, а после оккупации полуострова потерял возможность видеться с родными. В 2023 году умер его отец, однако режиссер не смог даже попрощаться с ним из-за обстоятельств войны и оккупации.

Ранее OBOZ.UA писал, что всемирно известная певица Шарон ден Адель записала послание к украинцам и получила трогательный подарок за свою позицию: "Я считаю, что вы побеждаете".

Полное интервью с Сергеем Кулибышевым читайте на OBOZ.UA здесь.

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