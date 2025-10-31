Разведенная Наталка Денисенко снялась обнаженной: в комментариях отозвался мужчина, с которым ей приписывали роман

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая недавно расторгла брак с Андреем Фединчиком, поделилась кадрами из довольно пикантной фотосессии. 35-летняя знаменитость предстала перед камерой полностью обнаженной, прикрыв интимные места полупрозрачной тканью.

Откровенные снимки она обнародовала на личной странице в Instagram. В подписи к фотографиям артистка оставила авторское стихотворение.

Для фотосессии Наталка Денисенко выбрала очень живописную локацию – скалистое побережье Черного моря в Болгарии. Единственным "элементом одежды" на актрисе была светлая ткань, которая гармонично сочеталась с легким нюдовым макияжем.

Смелые фотографии вызвали бурную реакцию у поклонников знаменитости. Ее засыпали большим количеством комплиментов в комментариях:

"Какая вы красивая и женственная. Приятно на вас смотреть".

"Наташа, вы шикарная женщина".

"Какая красота".

"Я восхищаюсь женщинами, которые не боятся проявлять себя. Вы очень красивая на этих фотографиях".

"Хорошее стихотворение и фото эстетические. Красивая, наполненная женщина и замечательная актриса. Сильная женская энергия".

Свое восхищение фотосессией выразил и режиссер Алексей Комаровский, с которым Наталье Денисенко приписывали роман. Он коротко написал: "Ты умеешь удивлять" и добавил смайлик огонька.

Слухи об отношениях между Денисенко и Комаровским появились весной этого года, когда звезда еще официально не подтвердила развод с Фединчиком. Режиссер решил не держать интригу и отметил, что их с актрисой связывают исключительно рабочие и дружеские отношения.

"Как всегда, слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наташей действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей, – это новые роли в фильмах", – сказал Комаровский.

Личная жизнь Наталки Денисенко

Отметим, что актриса официально поставила точку в браке с Андреем Фединчиком 8 мая 2025 года. Инициатором разрыва была именно Наталка Денисенко, а причиной своего решения в документах она указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потеря чувств друг к другу".

После кардинальных изменений в личной жизни знаменитость решилась на откровенную фотосессию для журнала Playboy. Она отмечала, что этот миг стал для нее неким символом обновления.

"Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения – невозможно. И в этом нет драмы вовсе, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", – отмечала артистка.

Наталка Денисенко не стала скрывать, что много работала над своим внутренним состоянием и психологическим здоровьем после развода. Как отмечала актриса, им с Фединчиком удалось сохранить уважение и поддержку друг к другу.

В конце прошлого месяца появились предположения, что сердце Натальи Денисенко уже не свободно. Ее заметили в компании модели и предпринимателя Юрия Савранского в одном из заведений Киева. Похоже, артистка не слишком сильно пыталась скрыть чувства, ведь крепко обнимала вероятного бойфренда, сидя у него на коленях.

