Наталка Денисенко назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж

Украинская актриса Наталка Денисенко честно ответила, сколько денег должен зарабатывать мужчина, чтобы построить с ней серьезные отношения. По слова знаменитости, ей важна не так сумма доходов избранника, как его способность закрывать все бытовые нужды. Для этого доход мужчины должен составлять пять тысяч долларов.

Видео дня

Как отметила артистка, она сама имеет довольно высокие доходы, поэтому не ставит слишком высоких требований перед своими партнерами. Об этом она рассказала в проекте NABARI.

"На самом деле, я очень хорошо зарабатываю. Я могу и себя, и мужа, и ребенка, и родителей обеспечить. Кино это не единственный источник моего дохода. Мне бы хотелось видеть в мужчине не деньги, а что он может решить вопрос. Это не значит, что он должен мне оплатить квартиру, или что-то купит. Самое главное, чтобы он мог регулярно покупать цветы", – высказалась актриса.

Наталке Денисенко не нужно, чтобы будущий муж делал ей дорогостоящие подарки. Однако в то же время она считает, что если разница между ее доходами и партнера будет слишком большой, это будет вызывать определенный дискомфорт.

"Важно, чтобы он мог закрывать бытовые нужды. Это должно быть две тысячи долларов. Но ведь ему еще и свои потребности надо закрывать. Пусть будет пять тысяч долларов", – сказала знаменитость.

Что известно о личной жизни Наталки Денисенко

В 2017 году артистка связала себя узами брака с актером Андреем Фединчиком. У влюбленных родился общий сын Андрей, а в течение длительного времени их считали образцом гармонии и любви в украинском шоу-бизнесе. Однако в 2025-м чувства знаменитостей дали трещину.

Наталья Денисенко подала на развод с Андреем , а причиной такого решения указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу". Их брак был официально расторгнут 8 мая этого года.

После того, как актриса стала "холостячкой" людей начало интересовать, каким же должен быть ее "идеальный" партнер. На подобные вопросы актриса дала четкий ответ: "Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить, который будет сильным как внешне, так и внутренне. Это не обязательно должен быть актер, он не обязательно должен быть состоятельным".

Кстати, артистку уже заподозрили в новом романе. Не так давно ее заметили в объятиях модели и предпринимателя Юрия Савранского. Слухи о своей личной жизни Денисенко никак не комментирует, но не скрывает, что хочет снова выйти замуж и даже родить второго ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 16-летние девушки из Кривого Рога шокировали ответом, сколько должен зарабатывать их парень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!