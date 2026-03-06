Сотни украинских защитников возвращаются домой: Зеленский сообщил о новом обмене пленными. Фото и видео

В пятницу, 6 марта, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 302 украинца. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

Видео дня

Часть защитников находилась в российском плену еще с 2022 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Среди освобожденных – военных Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Всего домой вернулись военнослужащие Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, Воздушных сил и Сил беспилотных систем, которые выполняли боевые задачи на разных участках фронта.

Среди уволенных есть как солдаты и сержанты, так и офицеры. Самому молодому уволенному военному – 26 лет, самому старшему – 60.

В частности, они обороняли Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовали в защите Мариуполя.

Президент подчеркнул, что большинство освобожденных провели в плену более года, а некоторые – с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По возвращении освобожденных военных доставят в медицинские центры, где они пройдут обследование, лечение и реабилитацию. Им также окажут необходимую помощь, восстановят документы и обеспечат предусмотренные выплаты.

По инициативе Офиса омбудсмена Дмитрия Лубинца, на месте обмена работали его представители, которые встречали освобожденных военных, помогали им связаться с семьями и мониторили соблюдение Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

Всего за два дня обмена в Украину вернулись 500 защитников. С начала полномасштабного вторжения России домой уже удалось вернуть 6922 украинцев.

"Я вас больше и на минуту не покину, я ради вас все терпел и не дал им себя сломать" – такие слова сказал Защитник своей семье в первые минуты возвращения на территорию Украины.

Украинская сторона поблагодарила Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество и содействие в проведении обмена. Работа над возвращением всех украинцев из российского плена продолжается.

Военные, которые вернулись домой из плена, благодарят всех, кто помогал их освободить. Они радуются встрече с родными, уверяют, что живы и здоровы, и выражают искреннюю благодарность государственным службам и всем, кто приобщился к их освобождению.

Пограничники вернулись в Украину. Семьи дождались своих защитников. После плена защитников ждет – восстановления и время с родными.

Украина продолжает работать над возвращением всех своих граждан из российского плена.

Напомним, что в четверг, 5 марта, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев. Среди них – военнослужащие различных подразделений Сил обороны, которые попали в плен на разных участках фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 февраля, из российского плена вернулись в Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вытащить пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

