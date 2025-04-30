Наталка Денисенко впервые отреагировала на слухи о секретном романе с известным режиссером: больше не могли держать в секрете

Украинская актриса Наталья Денисенко, которую недавно заподозрили в разводе с Андреем Фединчиком, впервые прокомментировала предположение об изменениях в личной жизни. В сети ходят слухи, что между звездой и ее коллегой по фильму "Коли ти вийдеш заміж?", режиссером Алексеем Комаровским разгорелись романтические чувства.

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Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале "Злива". Как отметил инсайдер, стали ли эти отношения причиной вероятного разрыва Натальи Денисенко и Андрея Фединчика сейчас неизвестно.

"Эти двое мутят, кажется так. Что ж, у Наталки роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно ли он причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", – говорится в посте.

Со своей стороны Наталья Денисенко решила не раскрывать интригу, поэтому как не опровергла, так и не подтвердила предположение о новом романе. Актриса отреагировала на подобные слухи довольно оригинальным способом.

"Наталка Денисенко и Алексей Комаровский вместе в новом фильме "Хрещатик 48/2". Новая история, но с той же невероятной энергией, которая захватывает с первых кадров. Мы больше не могли держать это в секрете – пришло время поделиться с вами! Из фильма в фильм этот дуэт создает магию на экране: новые роли, новые эмоции, новую жизнь каждой истории!", – написала звезда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, откуда взялись слухи о разводе Наталии Денисенко и воине Андрее Фединчике и что говорит актриса.

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