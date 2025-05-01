'Тайный роман' Наталки Денисенко: режиссер, к которому актриса якобы ушла от мужа, расставил все точки над 'и'

Украинский режиссер Алексей Комаровский впервые публично отреагировал на слухи о якобы романтических отношениях с актрисой Наталкой Денисенко. Они вместе работали над фильмом "Коли ти вийдеш заміж?", а сейчас создают новую ленту, однако за съемочную площадку их отношения не выходят.

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В комментарии медиа "Гордон" режиссер заявил, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения. Однако сама актриса пока ничего открыто не комментировала.

"Как всегда, слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наталкой действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей, – это новые роли в фильмах. И именно сейчас мы работаем над новым семейным комедийным фэнтези", – заметил режиссер.

Речь идет о фильме "Крещатик, 48/2", над которым сейчас работает команда.

Подозрения в отношениях между Денисенко и Комаровским не утихают. Все началось после публикации в Telegram-канале "Злива", где анонимные источники утверждали, что между актрисой и режиссером разгорелись романтические чувства.

"Эти двое мутят, кажется так. Итак, у Наталки роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно ли он причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", – говорилось в сообщении.

Сама Наталка Денисенко не дала четкого опровержения или подтверждения. Она лишь тонко намекнула на слухи, опубликовав креативное сообщение: "Наталка Денисенко и Алексей Комаровский вместе в новом фильме "Крещатик 48/2". Новая история, но с той же невероятной энергией, которая увлекает из первых кадров. Мы больше не могли держать это в секрете – пора поделиться с вами!"

Фокус внимания на личной жизни Наталки Денисенко появился неслучайно. Все началось с известия о предполагаемом кризисе в ее браке с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком. Блогер Богдан Беспалов первым сообщил, что супруги готовятся к разводу, и сослался на инсайдерские источники. По его словам, звезды хотят завершить брак без публичного скандала, но разрыв уже практически решен.

Также блогер заявил, что актриса уже позволяет себе встречи с другими мужчинами и открыто говорит знакомым, что брак "трещит по швам". Дополнительным подтверждением тому стало то, что в Едином государственном реестре судебных решений появилось дело, где истцом значится Наталка Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров". В 2017 году они обручились на Мальдивах, а впоследствии у них родился сын. Многие годы пара считалась образцом гармонии и любви в украинском шоу-бизнесе.

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