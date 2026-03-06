Все законно? Попавшийся на горячем нардеп Кузьминых может избежать ответственности: как фигурант скандального дела попал в политику и при чем его брат-герой

Вот уже три с половиной года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не может закончить рассмотрение скандального дела Сергея Кузьминых, которого обвинили в злоупотреблении влиянием. В январе 2022 года народного депутата от "Слуги народа" поймали на получении 558 тысяч гривен. Нардеп и его защитник по очереди не являются на заседания: судя по всему, намереваясь дождаться истечения срока давности.

Подробнее о ходе скандального дела, а также о том, как Сергей Кузьминых ворвался в политику – читайте в материале OBOZ.UA.

Репутация как трамплин

Сергей Кузьминых до прихода в политику был скромным предпринимателем и волонтером – помогал ВСУ. Ранее он окончил Житомирский военный институт (специальность "инженер-системотехник").

Сергей и его старший брат Олег (у них шесть лет разницы) родились в семье военнослужащего.

Олег Кузьминых пошел по отцовским стопам и связал свою жизнь с армией: после окончания военного училища служил в 51 ОМБр во Владимире, спустя время его перевели в Звягель.

С началом гибридной войны на востоке Украины участвовал в отпоре вооруженной агрессии России, на тот момент он был командиром 90-го отдельного батальона 81-й десантной бригады.

20 января 2015 года комбат Кузьминых вместе с 14 бойцами отправились на помощь защитникам Донецкого аэропорта и попали в плен. Российские пропагандистские СМИ синхронно выложили видеозапись издевательств над "киборгами"...

Боевики неоднократно предпринимали попытки переманить Олега Кузьминых на свою сторону. "Все разговоры со мной "следователь" сводил к тому, чтобы склонить меня к переходу на их сторону. В армии "ДНР" мне пообещали должность, звание – сказали, сразу полковника присвоят. Обещали достойную зарплату и даже просторную квартиру в Донецке. Но я не думал о том, чтобы нарушить присягу, данную Родине и народу Украины", – рассказал спустя время Герой войны.

Из 124 дней плена 90 Олега Кузьминых удерживали в одиночной камере. 22 мая 2015 года комбат был освобожден. Герой вернулся в Житомир, где с женой воспитывал двух дочерей.

Украинцы близко к сердцу приняли эту историю стойкости, мужества наших защитников и непосредственно комбата Кузьминых. Его авторитет как Героя войны был чрезвычайно высокий. Наши СМИ без устали публиковали сюжеты и интервью с ним.

Уже через полтора месяца после освобождения из плена, 9 июля 2015 г., была создана общественная организация "Житомирский областной фонд братьев Кузьминых". В октябре того же года появился "Международный фонд братьев Кузьминых". В январе 2017-го – "Реабилитационный центр братьев Кузьминых" для ветеранов АТО, прежде всего с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Впоследствии стали помогать и детям с церебральным параличом.

Подполковник Кузьминых в комментариях СМИ о своем участии в создании и работе Реабилитационного центра говорил: "Я преимущественно не в Житомире, продолжаю службу в армии, очень ограничен в свободном времени. Повседневно делом центра занимается Сергей. За мной, скажем так, идеология центра, стратегические направления его работы".

Спустя время еще два центра были открыты в Черкассах и Киеве. Все было завязано на Сергее Кузьминых, который, давайте говорить прямо, не стеснялся пиариться на брате-герое.

В СМИ появлялось много их совместных фото, а на плакатах с реквизитами Фонда было изображение башни Донецкого аэропорта.

И все бы ничего, ведь помощь пострадавшим героям войны, нашим раненным защитникам – святое дело, но в 2019 году Сергей Кузьминых буквально ворвался в политику. Он баллотировался от партии "Слуга Народа" по одномандатному округу №67 в Житомирской области – и победил.

Избранный народным депутатом IX созыва, он вошел в Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и даже возглавил подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности. Не имея соответствующего профильного образования. Однако, как говорят злые языки, успевший "наработать" связи и знакомства за время работы Фонда и реабилитационных центров. В том числе и якобы среди акул фармацевтического бизнеса.

Но это уже совсем другая история – как и деятельность аффилированных с Кузьминых компаний.

Как все обрушилось

8 января 2022 года информпространство взорвала новость о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины "взяли на горячем" народного депутата во время передачи ему ​​558 тыс. грн. "Героем" оказался Сергей Кузьминых.

В НАБУ заявили, что он якобы получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Размер "отката" по данным следствия составил 30% от суммы договоров.

Передача средств была задокументирована детективами НАБУ.

Кузьминых не задержали сразу из-за депутатского иммунитета, а он игнорировал повестки и не являлся в органы следствия.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения народному депутату в совершении преступления с использованием служебных полномочий и влияния.

23 сентября 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению нардепа в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды: его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). За что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Рассмотрение идет уже несколько лет. Но "идет" – громко сказано. Из 87 судебных заседаний 31 было отменено из-за отсутствия адвоката, а 23 нардеп пропустил сам.

Заседания откладывались из-за якобы лечения Сергея Кузьминых в Житомире, его командировок и участия в заседаниях Рады, а также из-за неявки защиты, из-за чего даже задействовали бесплатного адвоката.

Такая тактика затягивания давно используется VIP-обвиняемыми. И Кузьминых, судя по всему, четко следует к цели. Дело в том, что срок давности по этому делу истекает в январе 2027 года. И это не так уж далеко, как кажется.

Следующее заседание ВАКС назначено на 16 марта. Состоится ли?

OBOZ.UA будет внимательно следить за ходом процесса.