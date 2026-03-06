'Згинут наши вороженьки': освобожденные из плена пограничники вместе спели Гимн Украины. Видео

Освобожденные из российского плена украинские пограничники вместе исполнили Гимн Украины после возвращения домой. Защитники вернулись в рамках второго этапа обмена пленными 6 марта.

Видео дня

Во время второго дня обмена в Украину вернулись еще 300 граждан. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Среди них – 17 военнослужащих системы МВД: десять бойцов Национальной гвардии и семеро пограничников. Освобожденные защитники защищали государство на самых сложных направлениях фронта. Речь идет, в частности, о боях за Мариуполь, Клещеевку, Бахмут, а также участки на юге и востоке Украины.

По возвращении домой пограничники вместе исполнили Гимн Украины. На видео военные поют строки: "Сгинут наши вороженьки". В ГПСУ отметили, что всем освобожденным военным окажут необходимую помощь. Впереди их ждет комплексное лечение, реабилитация и восстановление после пережитого.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 6 марта, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 302 украинца. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

