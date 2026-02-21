Разорванные межреберные мышцы и инфекция: 50-летняя Шарлиз Терон пострадала во время съемок и объяснила, почему в старости будет 'киборгом'

Голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась, что главная роль в триллере "На вершине" (Apex), премьера которого запланирована на апрель этого года, далась ей довольно нелегко. Во время создания фильма 50-летняя звезда играла альпинистку, поэтому должна была лазить по скалам и находиться в сложных условиях, из-за чего получила много травм.

Видео дня

У селебрити происходили серьезные повреждения мышц, а также она подхватывала инфекцию, однако ни разу не хотела поставить точку в съемочном процессе. О последствиях экстремальной работы артистка рассказала в интервью Another Magazine.

"В некоторых локациях никто раньше ничего не снимал. Мы просто спускались в ущелье, снимали целый день, а потом поднимались с оборудованием обратно и на следующий день повторяли все снова. И мы это делали с радостью, потому что у нас был режиссер, который действительно вдохновлял. Я добровольно отдала свое тело этой истории. Я порвала межреберные мышцы, подхватила инфекцию среднего уха от воды. Я сильно потянула локоть – там проходит большой нерв, который будто выскочил – три года назад это произошло с другим локтем, поэтому я знала, что это такое, и что мне придется делать операцию", – поделилась знаменитость.

Как заметила Шарлиз Терон, она понимает, что рано или поздно уже не сможет выполнять подобные трюки на съемочной площадке. Актриса совсем не боится стареть, однако хочет оставаться максимально активной так долго, как только сможет.

Кстати, к своим травмам звезда относится с определенным юмором. По словам Шарлиз Терон, поскольку она делает операции чуть ли не после каждого фильма, в старости будет "киборгом".

"Я хочу чувствовать себя сильной, пока это возможно. Моей маме 74 года, и она каждое утро ходит в походы. Недавно она подняла 78-килограммовую собаку в багажник своего автомобиля, будто тут ничего такого. Я подумала: "Мне действительно повезло с генами". И мне также нравится, что у нее два протеза колена. Поэтому часть меня говорит: "Да, я делаю операцию после каждого фильма, но это только делает меня сильнее. В конце концов я стану киборгом", – сказала артистка.

