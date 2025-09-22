На съемках 'Человека-паука' произошел несчастный случай: главного актера Тома Холланда забрали в больницу с тяжелыми травмами

Во время создания американского фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" произошел неприятный инцидент. Главную звезду проекта, актера Тома Холланда, срочно доставили в больницу прямо со съемочной площадки.

29-летняя знаменитость получил серьезные травмы из-за неудачного выполнения трюка. Об этом сообщили на сайте таблоида The Sun.

Несчастный случай произошел во время съемок кинокартины на студии Leavesden Studios в Уотфорде, Англия, в пятницу. Отмечается, что Том Холланд сильно ударился головой и получил сотрясение мозга. Женщина, которая была дублером актера, также оказалась в больнице. Серьезное травмирование на съемочной площадке может привести к расследованию со стороны Управления по охране труда и технике безопасности.

Из-за этого инцидента процесс создания фильма о Человеке-пауке стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (более 8 миллиардов гривен) был приостановлен. Пауза может затянуться на несколько недель, пока звезда полностью не выздоровеет.

Отсутствие Тома Холланда на съемках подтвердил и его отец, комик Доминик Холланд. Во время посещения благотворительного ужина в элитном районе Лондона Майфери он отметил, что сын оставит работу "на некоторое время".

Стоит заметить, что и сам актер присутствовал на мероприятии вместе со своей невестой Зендеей. Однако Тому Холланду пришлось рано покинуть благотворительный ужин из-за плохого самочувствия.

