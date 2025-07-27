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Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое "празднование" планируют устроить друзья легенды

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое 'празднование' планируют устроить друзья легенды

Смерть английского рок-музыканта, фронтмена культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна стала болезненным ударом для его семьи, друзей и миллионов поклонников во всем мире. Всего через несколько дней после подтверждения смерти 76-летнего артиста стало известно, что в его родном Бирмингеме, Великобритания, готовят грандиозное "празднование жизни" рок-иконы, а перед этим состоятся частные похороны.

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Родные подтвердили, что Оззи ушел из жизни в окружении близких. Его жена Шэрон находится в крайне уязвимом состоянии. Как пишет Express, женщина хочет похоронить мужа в частном саду их имения Welders House, ведь "слишком слаба", чтобы выдержать публичную церемонию. Инсайдеры уверяют: ее здоровье сейчас вызывает большое беспокойство среди друзей семьи.

Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое "празднование" планируют устроить друзья легенды

Впрочем, прощание с Осборном не ограничится лишь частными похоронами. В Бирмингеме, где Оззи родился и недавно в последний раз выступал, готовят масштабное чествование его памяти. Речь идет о настоящем рок-фестивале памяти. Участие в нем могут принять звезды мирового уровня, а также молодые музыканты, которым Оззи передал символическую эстафету.

Одним из таких является 27-летний Yungblud (настоящее имя – Доминик Гаррисон). Именно он вышел на сцену вместе с Осборном на его прощальном концерте Back to the Beginning в Бирмингеме в начале месяца. Их встреча стала для многих поклонников трогательной и исторической. "Ты взял нас в свое приключение – приключение, с которого все началось. У меня действительно разбито сердце. Ты был величайшим всех времен", – написал Yungblud после известия о смерти кумира. В своей публикации он добавил, что будет носить подаренный Осборном крест на шее как символ духовной преемственности.

Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое "празднование" планируют устроить друзья легенды

Ожидается, что празднование жизни Оззи станет одним из самых громких культурных событий года. По словам инсайдеров, "сотни известных имен" уже выразили желание присоединиться к чествованию, а "тысячи фанатов выстроятся на улицах Бирмингема, чтобы попрощаться с легендой". Памятные мероприятия планируют проводить на знаковых для музыканта локациях, в частности у моста Black Sabbath Bridge, где уже сторонники создают мемориалы, принося цветы, свечи и послания.

Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое "празднование" планируют устроить друзья легенды

Как умер Оззи Осборн: что произошло утром 22 июля

В 10:30 утра 22 июля экстренным службам Великобритании поступил вызов из имения Осборна. Сообщалось, что его состояние – критическое. В поместье Welders House был немедленно направлен вертолет Thames Valley Air Ambulance с базы ВВС Бенсон. Вертолет приземлился прямо на территории поместья, а медики находились внутри дома около двух часов, пытаясь стабилизировать музыканта. К сожалению, все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными – сердце Оззи остановилось дома, среди семьи и любимой музыки.

Инсайдеры, приближенные к семье, рассказали, что смерть музыканта была спокойной. "Самая большая надежда Шэрон (жена Осборна – Ред.) осуществилась. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое "празднование" планируют устроить друзья легенды

Ранее OBOZ.UA писал, что Оззи Осборн никогда не скрывал проблем со здоровьем. В 2003 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, которая постепенно привела к серьезным двигательным расстройствам. В 2019-м после падения дома певец перенес несколько сложных операций на спине и шее, а в 2023-м – еще одно хирургическое вмешательство, после которого был вынужден передвигаться в кресле колесном.

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