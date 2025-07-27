Стало известно, как и где похоронят Оззи Осборна и какое громкое 'празднование' планируют устроить друзья легенды

Смерть английского рок-музыканта, фронтмена культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна стала болезненным ударом для его семьи, друзей и миллионов поклонников во всем мире. Всего через несколько дней после подтверждения смерти 76-летнего артиста стало известно, что в его родном Бирмингеме, Великобритания, готовят грандиозное "празднование жизни" рок-иконы, а перед этим состоятся частные похороны.

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Родные подтвердили, что Оззи ушел из жизни в окружении близких. Его жена Шэрон находится в крайне уязвимом состоянии. Как пишет Express, женщина хочет похоронить мужа в частном саду их имения Welders House, ведь "слишком слаба", чтобы выдержать публичную церемонию. Инсайдеры уверяют: ее здоровье сейчас вызывает большое беспокойство среди друзей семьи.

Впрочем, прощание с Осборном не ограничится лишь частными похоронами. В Бирмингеме, где Оззи родился и недавно в последний раз выступал, готовят масштабное чествование его памяти. Речь идет о настоящем рок-фестивале памяти. Участие в нем могут принять звезды мирового уровня, а также молодые музыканты, которым Оззи передал символическую эстафету.

Одним из таких является 27-летний Yungblud (настоящее имя – Доминик Гаррисон). Именно он вышел на сцену вместе с Осборном на его прощальном концерте Back to the Beginning в Бирмингеме в начале месяца. Их встреча стала для многих поклонников трогательной и исторической. "Ты взял нас в свое приключение – приключение, с которого все началось. У меня действительно разбито сердце. Ты был величайшим всех времен", – написал Yungblud после известия о смерти кумира. В своей публикации он добавил, что будет носить подаренный Осборном крест на шее как символ духовной преемственности.

Ожидается, что празднование жизни Оззи станет одним из самых громких культурных событий года. По словам инсайдеров, "сотни известных имен" уже выразили желание присоединиться к чествованию, а "тысячи фанатов выстроятся на улицах Бирмингема, чтобы попрощаться с легендой". Памятные мероприятия планируют проводить на знаковых для музыканта локациях, в частности у моста Black Sabbath Bridge, где уже сторонники создают мемориалы, принося цветы, свечи и послания.

Как умер Оззи Осборн: что произошло утром 22 июля

В 10:30 утра 22 июля экстренным службам Великобритании поступил вызов из имения Осборна. Сообщалось, что его состояние – критическое. В поместье Welders House был немедленно направлен вертолет Thames Valley Air Ambulance с базы ВВС Бенсон. Вертолет приземлился прямо на территории поместья, а медики находились внутри дома около двух часов, пытаясь стабилизировать музыканта. К сожалению, все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными – сердце Оззи остановилось дома, среди семьи и любимой музыки.

Инсайдеры, приближенные к семье, рассказали, что смерть музыканта была спокойной. "Самая большая надежда Шэрон (жена Осборна – Ред.) осуществилась. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оззи Осборн никогда не скрывал проблем со здоровьем. В 2003 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, которая постепенно привела к серьезным двигательным расстройствам. В 2019-м после падения дома певец перенес несколько сложных операций на спине и шее, а в 2023-м – еще одно хирургическое вмешательство, после которого был вынужден передвигаться в кресле колесном.

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