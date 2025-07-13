'Разбили стекло и забрали практически все': певца VovaZiLvova и его жену обокрали в Италии. Видео

Украинских музыкантов VovaZiLvova (настоящее имя – Владимир Парфенюк) и его жену Ульяну Малиняк, которая выступает под псевдонимом Всюдисвоя, обокрали во время гастрольного тура по Европе. Инцидент случился в столице Италии – Риме, где воры проникли в авто семьи прямо посреди белого дня, разбив стекло.

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Об ограблении артисты рассказала в своих Instagram. По словам Ульяны, семья оставила авто на парковке и пошла на пляж, когда злоумышленники воспользовались моментом. По возвращении к машине пара увидела разбитые стекла и почти пустой салон. Женщина не скрывала эмоций и сняла видео с места происшествия, показав последствия кражи.

"Разбили стекло и украли практически все, что у нас было в машине. Мама и папа, если вы это смотрите, с нами все нормально. Мы вызвали полицию, но полиция к нам не приедет, нам надо ехать к ним самим", – обратилась она к родным и подписчикам.

По словам певицы, похитили студийное музыкальное оборудование – микрофон, звуковую карту, одежду, сценические костюмы, детские вещи, обувь. Некоторые вещи, к счастью, остались дома – в частности микрофоны для выступлений и паспорта. Самое ценное, что удалось сохранить, – это здоровье и безопасность семьи. Впрочем, потери серьезные: артисты остались фактически без необходимых вещей, чтобы продолжать тур.

Несмотря на досадную ситуацию, пара не планирует отменять выступления. Ульяна поблагодарила всех за поддержку и призвала слушать их музыку и приходить на концерты: "Будем очень рады видеть всех на концертах, потому что, бл*ха, у нас почти ничего не осталось, кроме колонки".

Владимир Парфенюк также обратился к подписчикам, пытаясь как можно быстрее решить проблему. В сториз он поинтересовался, может ли кто-то помочь найти в Риме место, где удастся быстро заменить стекло в авто, ведь через несколько дней должен выступать в Милане, а также попросил одолжить одежду для своих детей: "Люди добрые (В Риме), извините что мы к вам обращаемся. Если будете сегодня на митинге-ходе и имеете лишние вещи для девочки 4 года и мальчика 2 года, возьмите нам, пожалуйста".

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