Американскому рэперу, который выступил в Москве, показали настоящее российское 'гостеприимство': почему его концерт закончился скандалом

Вечером 31 мая в Москве с большим сольным концертом выступил американский рэпер Tyga. Мероприятие собрало более 14 тысяч зрителей. Публика встретила музыканта с восторгом – фанаты выкрикивали его имя, пели вместе хиты Taste, Rack City и Loyal, а сам артист активно взаимодействовал с залом. Однако на волне эйфории со стороны слушателей и произошел инцидент, который заставил охрану мгновенно вмешаться и фактически спасти рэпера от потери драгоценности.

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Как пишут росмедиа, в разгар выступления Tyga, стремясь поблагодарить поклонников за теплый прием, спустился в партер – в фанатскую зону. Там на него сразу набросились желающие прикоснуться, сделать селфи или хотя бы зафиксировать момент на телефон. Однако одна из присутствующих девушек решила пойти дальше – она сняла с пальца рэпера кольцо с бриллиантами, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет не менее 38 тысяч долларов.

Украшение упало на пол, что заметил сам артист. Он подал сигнал охране, после чего секьюрити оперативно среагировали: обнаружили девушку, изъяли кольцо и вернули его владельцу.

Кроме инцидента с кражей, скандал разгорелся и вокруг одного из артистов разогрева – российского рэпера Macan (Андрея Косолапова). Он выступал перед выходом главной звезды вечера, но после концерта попал в драку с одним из зрителей. По словам очевидцев, возле концертной площадки между Macan и несколькими молодыми людьми возникла словесная перепалка. Рэперу показалось, что его снимали без разрешения, поэтому он отреагировал агрессивно – ударил одного из парней в лицо. Конфликт продолжился уже за пределами сцены, однако охране удалось развести стороны.

Сам Tyga на протяжении всего визита в российскую столицу избегал какого-либо контакта с журналистами. Как сообщают росмедиа, он отказался давать интервью, объяснив, что "нет на это сил". Зато после ужина в отеле рэпер отправился в ночные клубы. Его кортеж, состоявший из роскошных автомобилей Cadillac и Mercedes, был замечен возле одного из таких заведений. Артист якобы провел там часть ночи, а ранее прибыл в Москву на частном самолете, приземлившемся во Внуково.

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