Расстрел семьи в Одессе: среди пострадавших оказался победитель известного телешоу. Подробности

Победитель 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Грабовый оказался в больнице после, вероятно, трагедии, произошедшей в Одессе вечером 29 августа. По информации тренера Марины Боржемской, погибли родители и родной брат участника телепроекта.

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В настоящее время сам Грабовый не появляется на публике, поэтому о трагедии рассказала Боржемская, которая после проекта стала для него близким человеком. Она обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать мужчину.

Тренер сообщила, что мужчина сейчас находится в больнице, а также объявила сбор средств на похороны его родных и другие необходимые расходы.

"В семье Славы, участника проекта "Зважені та щасливі", финалиста 10-го сезона, победителя, произошла страшная трагедия. Трагически погибли его родители и родной брат. Сам Слава сейчас находится в больнице. Даже сложно представить, что он сейчас переживает. И сегодня Славе очень нужна наша помощь и поддержка", – написала Боржемская.

В комментариях под обращением пользователи утверждают, что речь идет именно о стрельбе, произошедшей 29 августа на улице Академика Уильямса в Одессе.

"Эта трагедия произошла рядом с нами, в соседнем дворе... мы все это наблюдали", "Убийство", "Это правда, в Одессе произошла трагедия: брат убил родителей и ранил брата, а потом покончил с собой", – писали пользователи.

OBOZ.UA обратился в Национальную полицию Одесской области за подтверждением/опровержением информации.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа 50-летний мужчина в одном из многоквартирных домов Киевского района города применил охотничье ружье. Он убил двух человек и ранил еще одного мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

После этого стрелок забаррикадировался в квартире, а затем застрелился. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более лиц.

Официально полиция пока не сообщила имена погибших и пострадавшего.

Что известно о Вячеславе Грабовом

Вячеслав Грабовый стал победителем 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" в декабре 2025 года. Одессит показал лучший результат среди финалистов и получил главный приз – 300 тысяч гривен.

В начале участия в шоу мужчина весил 195 кг при росте 178 см. За время проекта ему удалось сбросить 104 кг – его вес уменьшился до 91 кг.

Грабовый рассказывал, что лишний вес сопровождал его на протяжении всей жизни. Даже в школьные и студенческие годы, когда он занимался кикбоксингом, у мужчины было ожирение. Главной мотивацией для изменения себя он называл своих двоих детей – дочь Мирославу и сына Давида.

На тот момент Вячеслав вместе с другом развивал небольшой строительный бизнес, а также занимался волонтерством. Он женат. Во время полномасштабной войны его жена с детьми уехала в Израиль. Сам Грабовый остался в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Светлана Тарабарова эвакуировала детей из Киевской области и обратилась к украинцам. Артистка призналась, что семья больше не выдерживает постоянной опасности.

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