"Мы не выдержали". Светлана Тарабарова эвакуировала детей из Киевской области и обратилась к украинцам

Певица Светлана Тарабарова, которая вместе с мужем и тремя детьми живет в Бучанском районе Киевской области, решила эвакуировать семью из-за российских обстрелов. Артистка призналась, что они больше не выдерживают постоянной опасности, поэтому вывезла детей в более спокойный регион.

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Об этом Тарабарова сообщила в InstaStories. Певица также опубликовала фотографию своих троих детей и поблагодарила украинцев за поддержку.

"Мы не выдержали. Эвакуировали детей в более спокойную область. Еще раз спасибо всем, кто переживает и написал теплые слова. Жизнь – самое ценное из всего, что у нас есть", – написала артистка.

Накануне певица показала, как вместе с детьми и близкими пряталась от обстрелов в доме. Тогда она заверила, что никто из ее родных не пострадал. В то же время артистка рассказала о гибели людей, которых хорошо знала, и выразила соболезнования их семьям.

"Спасибо всем, кто переживал. Мы целы. Мы в порядке. Но многие близкие мне люди вчера пострадали. Светлая память всем, кого унесла эта трагедия. В частности, главе нашей Дмитровской общины – Дидичу Тарасу Тарасовичу. Искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Нет слов, которые сейчас могли бы облегчить эту боль", – отметила Тарабарова.

Артистка также показала последствия атаки: густой дым, масштабный пожар и кадры, снятые после взрывов. Она призвала украинцев не пренебрегать опасностью и по возможности искать максимально безопасные места.

"Последствия этой ночи мы еще долго будем осознавать… Пожалуйста, берегите себя. Не пренебрегайте опасностью, находите максимально безопасные места для себя, своих семей и детей", – призвала она.

Что произошло в Киевской области

Вечером 28 августа Россия атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Около 20:10 в селе Мила Бучанского района после попадания БПЛА на территории одного из предприятий возник масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 38 человек. Еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них четверо детей. Более 400 жителей опасной территории были эвакуированы.

Взрывная волна повредила около 130 домов, транспорт, магазины, АЗС и другие объекты. Три жилых дома были полностью разрушены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате российского удара произошло попадание в место хранения боеприпасов с последующей детонацией. По его словам, речь идет о складе Сил обороны, где хранились снаряды, мины, другие боеприпасы и дроны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спасатели показали новые кадры из села Мила, где произошло попадание в склад.

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