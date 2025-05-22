Рамил Насиров из 'Курган и Agregat' сделал предложение любимой: она ничего не ответила. Фото

Участник группы "Курган и Agregat" Рамил Насиров сделал предложение своей девушке Юлии Бондаренко. Это произошло на пляже, предположительно, во время романтической прогулки. Однако реакция возлюбленной оказалась не совсем ожидаемой: вместо эмоционального "да" – никакого внятного ответа.

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Об этом сама Юлия написала в Instagram, опубликовав фото признания. Событие предложения руки и сердца происходило на скалистом берегу моря – в Одессе.

Девушка с юмором описала произошедшее, заявив: "Я была профессионально обработана мошенником! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фоткаться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в зарослях и снимать, и сделал то, что вы видите".

Юлия также призналась, что не ответила ничего, потому что предложения формально не прозвучало: "Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали".

Впрочем, судя по тону сообщения и совместных фото с места события, пара, вероятно, находится на счастливой волне, даже без классического "да".

Ранее OBOZ.UA писал, что в двух городах Украины отменили благотворительные концерты группы "Курган и Agregat". Как отметили артисты, они заранее согласовали все детали выступлений с локациями, однако со временем им неожиданно отказали в проведении мероприятий.

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