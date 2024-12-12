Меган Маркл удивила всех своим скрытым талантом, о котором до недавнего времени никто не догадывался

Почитатели герцога и герцогини Сассекских обнаружили скрытый талант Меган Маркл. В новых эпизодах сериала "Поло" от Netflix, где снялись королевские особы, супруга принца Гарри продемонстрировала поразительное владение иностранным языком.

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Во время одной из сцен Маркл пообщалась с легендарным игроком в поло Адольфо Камбьяссо. Спортсмен играл в команде с сыном короля Великобритании и в какой-то момент Гарри отметил – его любимая свободно общается на испанском. Об этом сообщает Express.

Пораженный Адольфо воскликнул: "Действительно?", прежде чем он и Меган начали быстро обмениваться мыслями на испанском языке. "Я жила там около 20 лет назад. В Палермо Вьехо. И в Лас-Канитас тоже", – поделилась бывшая актриса, согласно переводу. По имеющимся данным, Меган овладела языком во время учебы в Северо-Западном университете, когда она проходила практику в посольстве США в Буэнос-Айресе, Аргентина, а также во время ее предварительного обучения за рубежом в Мадриде, Испания.

В августе 2024 года герцогиня Сассекская впервые показала свои знания испанского языка во время визита супругов в Колумбию. Маркл и Гарри стали гостями форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин, на котором американка обратилась к присутствующим на испанском. Тогда жена принца поблагодарила за колумбийское гостеприимство. Она также похвалила культуру и историю страны, описав свой визит как мечту и подчеркнув сильное чувство единства, которое она ощутила. После своей речи Меган в шутку изобразила, как вытирает пот со лба, а затем перешла на английский.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Гарри иронически высказался о разводе с Меган Маркл. В сети возникли слухи о разрыве герцога и герцогини на фоне того, что супруги последние несколько месяцев ездят в рабочие поездки отдельно друг от друга. Подробности – читайте здесь.

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