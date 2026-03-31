'Работаю с психологом'. Девушка убитого на Бали Игоря Комарова нарушила длительное молчание и объяснила, как будет жить после трагедии

Блогер Ева Мишалова впервые за долгое время вышла в публичное пространство после убийства ее бойфренда Игоря Комарова на Бали. Она нарушила молчание в соцсетях и рассказала, как переживает потерю и что помогает ей постепенно возвращаться к жизни.

В своем Instagram инфлюенсер опубликовала пост, в котором поблагодарила за поддержку и очертила свое нынешнее состояние. Она отметила, что находится в процессе проживания потери, работает с психологом и сотрудничает со следствием.

"Я была в тишине это время и хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня бережно и без лишних слов. Вы и есть моя ценность. Я сейчас проживаю потерю. Работаю с психологом. Сотрудничаю со следствием", – написала Мишалова.

Она также добавила, что пока не готова возвращаться к привычному ритму жизни в соцсетях и только осторожно восстанавливает свое присутствие в публичном пространстве. Пост блогер дополнила свежим фото из поезда, на котором видно ее со слезами на глазах.

Кроме этого, Ева Мишалова записала разговорное сториз, где подробнее объяснила свое эмоциональное состояние. По ее словам, большинство времени она проводит с семьей или наедине, пытаясь восстановиться и прислушиваться к себе.

"Я долгое время была в тишине. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто меня поддержал. Я сейчас проживаю очень сложный период. Большую часть времени я провожу либо со своей семьей, либо сама с собой. Я занимаюсь с психологом, стараюсь восстанавливаться, слушать себя", – сказала она.

Блогер также обратилась к подписчикам с просьбой не распространять слухи и видео, связанные с трагедией, и с уважением относиться к ее личным границам. Она подчеркнула, что хочет постепенно возвращаться к жизни, которая раньше приносила ей ощущение счастья.

"Я видела и вижу вашу поддержку. Ваши слова много для меня значат и восстанавливают меня. Спасибо за них. Сейчас для меня очень важно постепенное возвращение к моей рутине, которая на самом деле делает меня счастливой и нужной", – добавила Мишалова.

Что известно о похищении Игоря Комарова

28-летний гражданин Украины Игорь Комаров, сын бизнесмена Сергея Комарова, пропал во время отдыха на Бали вечером 15 февраля. Сообщалось, что мужчину похитили чеченцы, когда он с друзьями тренировался ездить на мотоциклах.

Впоследствии в сети появилось видео с пропавшим украинцем. В нем Игорь говорил, что ему отрубили конечности, поломали ноги и ребра, пробили грудную клетку. Он попросил у родителей заплатить похитителям 10 миллионов долларов. В еще одном видео он обращался к Мишаловой с просьбой о медицинской и финансовой помощи.

Среди версий относительно того, как похитители нашли Комарова, звучало, что они могли выследить его через опубликованное Евой Мишаловой фото с геолокацией.

Чуть меньше чем через две недели после исчезновения Комарова, 27 февраля, на одном из пляжей Бали было найдено расчлененное тело. На фрагментах человеческих останков сохранились татуировки, похожие на те, что были на теле Комарова.

3 марта стало известно, что ДНК матери похищенного Игоря Комарова совпадает с образцами крови в месте предполагаемого плена. Кровавые пятна нашли на вилле в районе Табанан и в арендованном автомобиле, который якобы использовался для перевозки Игоря Комарова.

А уже 5 марта было заявлено о совпадении образцов ДНК при исследовании найденных на Бали изуродованных останков: в местной полиции подтвердили, что погибшим был именно Комаров. Местные СМИ также сообщали, что по делу о похищении и убийстве гражданина уже задержан один подозреваемый, еще шестеро объявлены в розыск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ева Мишалова озадачила сеть радостным фото и букетом цветов на 8 марта после того, как сказала, что они от погибшего возлюбленного. Она написала тогда: "Знал, что меня нельзя оставить без цветов на 8 марта".

