Девушка жестоко убитого на Бали Игоря Комарова озадачила сеть 'подарком с того света' на 8 марта

Девушка гражданина Украины Игоря Комарова, которого в конце февраля нашли мертвым на острове Бали, вызвала волну обсуждений в соцсетях после публикации подарка от него на 8 марта. Ева Мишалова показала букет тюльпанов, который, по ее словам, получила от любимого на праздник.

Видео дня

Счастливый кадр она опубликовала в InstaStories. На обнародованном фото Ева Мишалова делает селфи на улице. В руках она держит большой букет бело-розовых тюльпанов, завернутых в светлую бумагу. Солнечный свет падает на цветы, а сама девушка частично попадает в кадр – видно половину ее лица и улыбку.

На фото она добавила надпись: "Знал, что меня нельзя оставить без цветов на 8 марта".

Пост удивил пользователей, ведь тело мужчины было найдено 26 февраля (за 1,5 недели до 8 марта), поэтому многие люди поставили под сомнение, как именно он мог сделать подарок. После появления сториз сеть начала активно выдвигать различные версии.

В Threads некоторые считают, что Комаров мог заранее оформить подписку на регулярную доставку цветов. Другие предполагают, что подарок могли прислать родственники или друзья, использовав его имя.

"Я думаю, что оформил какую-то подписку ранее, чтобы цветы приходили ежемесячно".

"Скорее всего просто заранее оформил доставку".

"Возможно, его семья поздравила через него".

Другие комментаторы высказывают значительно более скептические версии. Например, в дискуссии появляются предположения, что история может быть вымышленной:

"Сама себе купила и теперь рассказывает".

"Может он просто живой, и это все развод, чтобы избежать ответственности?"

Часть пользователей резко раскритиковала публикацию, обратив внимание на обстоятельства гибели мужчины. Некоторые пишут: "Люди, если бы знакомого вам человека похитили, пытали, убили и расчленили, вы бы могли так спокойно жить, выкладывать цветочки?" Другие комментируют еще эмоциональнее, ставя под сомнение уместность подобного контента после трагедии.

Несмотря на волну обсуждений, сама Ева Мишалова не объяснила, каким именно образом появился букет, и не комментировала предположения пользователей.

Ева Мишалова – блогер, которая ведет страницы в соцсетях и делится контентом о путешествиях и личной жизни. В своих публикациях она уже рассказывала об отношениях с Игорем Комаровым и именно с ним была на Бали в момент его похищения.

Что известно о похищении Игоря Комарова

28-летний гражданин Украины Игорь Комаров, сын бизнесмена Сергея Комарова, исчез во время отдыха на Бали вечером 15 февраля. Сообщалось, что мужчину похитили чеченцы, когда он с друзьями тренировался ездить на мотоциклах.

Впоследствии в сети появилось видео с пропавшим украинцем. В нем Игорь говорил, что ему отрубили конечности, поломали ноги и ребра, пробили грудную клетку. Он попросил у родителей заплатить похитителям 10 миллионов долларов. В еще одном видео он обращался к Мишаловой с просьбой о медицинской и финансовой помощи.

Среди версий относительно того, как похитители нашли Комарова, звучало, что они могли выследить его через опубликованное Евой Мишаловой фото с геолокацией.

Чуть меньше чем через две недели после исчезновения Комарова, 27 февраля, на одном из пляжей Бали было найдено расчлененное тело. На фрагментах человеческих останков сохранились татуировки, похожие на те, что были на теле Комарова.

3 марта стало известно, что ДНК матери похищенного Игоря Комарова совпадает с образцами крови в месте предполагаемого плена. Кровавые пятна нашли на вилле в районе Табанан и в арендованном автомобиле, который якобы использовался для перевозки Игоря Комарова.

А уже 5 марта было заявлено о совпадении образцов ДНК при исследовании найденных на Бали изуродованных останков: в местной полиции подтвердили, что погибшим был именно Комаров. Местные СМИ также сообщали, что по делу о похищении и убийстве гражданина уже задержан один подозреваемый, еще шестеро объявлены в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Ева Мишаловавыходила на связь после того, как стало известно об ужасном убийстве ее бойфренда. Не в силах сдержать истерические слезы, она обратилась к избраннику, подчеркнув, что сильно его любит, а также поблагодарила подписчиков за всю поддержку в это сложное время. По словам инфлюенсера, она до последнего не теряла надежду, что с Игорем Комаровым все хорошо, поэтому постоянно пыталась связаться с ним через социальные сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!