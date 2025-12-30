Работа с Данилко, дружба с Виктюком и последние часы в больнице. Друзья и коллеги рассказали об актере Анатолии Суханове, который внезапно ушел из жизни

Анатолий Суханов – украинский актер театра и телевидения, телеведущий, режиссер и педагог. Несколько дней назад артист, живший и работавший в Киеве, внезапно ушел из жизни. Ему стало плохо утром, была вызвана скорая помощь, но врачам не удалось спасти актера, которому было всего 54 года.

Видео дня

Вспоминая Анатолия Суханова, его коллеги рассказали OBOZ.UA, как он принципиально требовал украинского языка в быту и жил так, будто каждый день – премьера. Работал с Андреем Данилко, дружил с Романом Виктюком и планировал творить до 130 лет.

"У Толи все началось с телевидения – с очень популярной детской программы "Еники-Беники", которую они вели вместе с Риммой Зюбиной, – рассказывает близкая подруга артиста, актриса Ольга Радчук. – Толя тогда был совсем юным. И, что интересно, это ощущение жизни он пронес до самого конца. В кино снимался реже, и это был сознательный выбор. Был очень требовательным к материалу и не соглашался играть что угодно и где угодно. Нас с Толей объединяет театр. Определенный период нашей жизни мы служили в театре "Браво", где много вместе играли – часто влюбленные пары. Из театра мы ушли, однако не оставили друг друга. Позже Толя служил в театре "Колесо". Что еще можно сказать? Светлячок погас. Но для тех, кто знал его так, как знала я, этот свет в душе – навсегда. Более светлого человека я просто не знаю.

Толя был чрезвычайно преданным – семье, друзьям, делу. Таких людей очень мало, ведь большинству из нас свойственно беречь себя, сердце, энергию. Не отдавать без остатка, а у Толи этих ограничений не существовало. Он никогда не берег себя на потом, на завтра. Всегда горел здесь и сейчас. В театре "Браво" на Толе, по сути, держалось очень многое. Ему было важно все – всегда готов был браться за любую работу, если это помогало сделать дело лучше и быстрее. Это совсем не про позицию "я актер – мое дело только выйти и сыграть". Он всегда приходил раньше и вместе с постановщиками проверял, все ли стоит так, как нужно. Делал это не ради денег – ему за это не доплачивали. Просто для него было принципиально важно вкладываться в дело полностью.

Когда в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и начала войну на Донбассе, Толя был в нашем кругу едва ли не единственным человеком, который безапелляционно заявил: "Больше не скажу ни одного слова на м*сковитском языке". Некоторым это не очень нравилось, говорили: "Мы же не на русском говорим, а на привычном". Но Толя настаивал: "Прошу со мной говорить на украинском – нашем, государственном". И в его присутствии говорить на русском было невозможно. Просто невозможно. Люди, немного пристыженные, сразу переходили на украинский. И я тогда была приятно удивлена его принципиальностью. Не видела в его глазах ни колебаний, ни страха потерять кого-то, ни просьбы о понимании. Это была абсолютно убежденная позиция: если ты не хочешь говорить на украинском – с тобой не общаюсь. Он был готов потерять даже близких – настолько сильно любил Украину. Во всей нашей переписке, в каждом сообщении всегда: "Слава Украине!" Он был безгранично предан идее независимой Украины – страны, которая ни при каких обстоятельствах не поддастся России и не вернется в состояние "малороссийства".

Он был профессиональным актером, имел режиссерское образование, много работал преподавателем. О его преподавательской деятельности знаю меньше, но точно могу утверждать: он вкладывал и туда душу и сердце. Постоянно мне говорил: "Приезжай, посмотри, что мы сделали – вот программу, вот спектакль". Последние годы всегда говорил именно о школе. Он ею жил. Дети его любили. Хотя, если честно, Толю вообще невозможно было не любить. Он был, знаете, как Маленький принц. Годы, конечно, брали свое, но внутри оставался мальчиком – в смысле готовности каждый день открывать что-то новое. Очень любил людей. Увидеть Толю злым – не представляю такое. Мог расстроиться, мог накричать, если что-то не получалось – но не на человека, на обстоятельства.

Мы всегда были откровенными друг с другом. Но это не была дружба с постоянными совместными праздниками – у него своя семья, у меня своя. Тем не менее, бывало, говорим по телефону и понимаем: сколько же можно – давай уже встретимся. И мы встречались. Я всегда брала кофе, а Толя неизменно говорил: "Это вредно для здоровья" – и заказывал чай. Мы могли сидеть и разговаривать часами. Меня удивило, что Толя не ответил на телефонный звонок, когда поздравляла его с днем рождения. Но подумала, что он занят – Толю с праздником всегда поздравляло очень много людей. Ему надо было принести торты, печенье для детей, накрыть стол в театре, всех угостить. И он угощал, и пел, и читал стихи. Никогда не ожидал, что кто-то будет развлекать его. Со временем я начала волноваться и подумала: надо еще раз позвонить и сказать: "Ну что, уже все поздравили, может, теперь ответишь мне?" Было какое-то тревожное ощущение, потому что такое молчание для Толи совсем не характерно.

А потом, 27 декабря, страшную новость мне сообщила близкая подруга, с которой мы знакомы еще с юности, – Римма Зюбина. Сказать, что я была озадачена, – не сказать ничего. Связалась с дирекцией театра, и мне сообщили, что Толику стало плохо и врачи не смогли спасти... Так безоговорочно тратить свое сердце, отдавать себя людям и делу, почти не думая о себе, – это не путь к тихой, долгой жизни. Но Толя иначе не мог. Он не умел быть умеренным и спокойным, отдыхать, ездить в санатории. Он никогда этого не делал.

В нем удивительно сочетались, казалось бы, несочетаемые качества. Как близкий друг он умел быть необычайно чутким и нежным. Настоящим джентльменом. За всю мою жизнь ни один сценический партнер никогда не брал меня на руки, чтобы выйти на поклон. А он делал это всегда. Я смеялась: "Толя, не надо, я же не сорок килограммов". А он отвечал: "Ты легенькая". Подхватывал, как перышко, и бежал. В этих простых жестах было так много достоинства, тепла и настоящего мужского благородства. Это человек, который никогда никому не сделал зла. Не подставил, не обидел, не причинил боли – это было ему просто несвойственно. Он не умел жить вполсилы. Хотя в шутку мне часто говорил, что проживет до 130 лет. Я отвечала: "До 134". Не получилось".

"В нашем театре – Киевском академическом театре "Колесо" – Анатолий официально работал не очень долго, но впоследствии постоянно сотрудничал как приглашенный актер, – рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра Анастасия Савицкая-Шелига. – Его самая популярная, самая известная роль – Лео в спектакле "Примадонна" по пьесе Кена Людвига, которую срежиссировал Игорь Славинский. Этот спектакль делали фактически под него. Также был спектакль "Страсти дома господина Г.-П." по Елене Пчилке, где Толик также играл. Недавно эту его роль начал исполнять другой актер. Но случилось так, что именно 23 декабря, в день рождения Толи, тот не смог выйти на сцену. И Толик был невероятно счастлив, что снова сыграет любимую роль именно в свой день рождения... Сейчас я на работе, держу в руках его трудовую книжку: начинал в Театре юного зрителя на Липках, потом был театр "Браво", телевидение, преподавательская деятельность. Сначала – педагог, впоследствии – художественный руководитель, а затем и директор. Выпустил целую плеяду молодых актеров, которые учатся и в украинских вузах, и за рубежом. Моя старшая дочь тоже когда-то у него училась.

Хочу отдельно сказать: Толик невероятно уважительно относился к людям старшего возраста. Он всегда ездил на дни памяти актеров, всегда был неравнодушным. Я помню, когда трагически погиб Валерий Сивач – ведущий актер театра "Браво", – Толик каждый год вместе с Тамарой, его женой, ездил к нему на кладбище. Я всегда видела, каким внимательным и благодарным он был к старшим. Он дружил и с моей мамой – заслуженной артисткой Украины Татьяной Шелигой. Мы познакомились в Севастополе (мне было 17, ему – 25), где тогда громко проходил театрально-музыкальный фестиваль "Херсонесские игры". Туда съезжались люди со всего мира. У нас была большая квартира в центре Севастополя, и там постоянно собирались актеры, режиссеры, авторы – мама это любила.

В последнее время, особенно после смерти мамы, мы с ним стали очень близкими эмоционально. Он тяжело переживал одиночество – в его жизни тоже были потери. Мы много об этом говорили. Я всегда говорила: "Береги себя". Но он был слишком эмоциональным, слишком чувствительным. А еще – теплым другом. Очень живым, настоящим. И если бы сейчас Толечка Суханов мог что-то сказать, уверена, он бы сказал так: "Мира Украине – смерть врагам. К*цапстан будет разрушен. Ваш хулиганчик – Анатолий Суханов". Я говорю его словами... Его обожали все, его просто невозможно было не любить. Последний раз мы разговаривали по телефону 26 декабря в три часа ночи. Он делился планами относительно спектакля, который должен был играть..."

"Мы познакомились студентами в 1991 году – в костюмерной учебного театра университета Карпенко-Карого, – рассказывает директор PR-агентства "Дель Арте" Ольга Стельмашевская. – Это забавная история. Мы готовились к капустнику, зашли в костюмерную что-то мерить. Толя всегда любил красивые вещи, но это были девяностые – денег не было вообще. И вот мы там копаемся, ищем костюмы – и вдруг находим невероятно классный пояс. Я уже не помню, кожаный он был или нет, но такой модный, мужской – ну просто вау. И мы его... украли. Ну, как украли – театральная костюмерная, свои люди, сами понимаете. И что интересно: Толя носил тот пояс всю жизнь. И каждый раз, когда мы это вспоминали, он смеялся – любил ту историю.

Толик – мой кум, крестный отец сына и дочери. Мы виделись каждый год на днях рождения детей – на даче, потому что это лето. Также вместе работали на телевидении – и это было его звездное время. Вы себе даже не представляете. "Еники-беники" на УТ-1, потом – "Лего-экспресс" на ICTV. Толя с Риммой Зюбиной невероятно импровизировали, были очень органичны в кадре. Их обожали дети – не совсем маленькие, а уже подростки, которые именно тогда ищут себя, думают, кем хотят стать, и очень тонко чувствуют фальшь. А фальши там не было. Был у Толи и период работы у Андрея Данилко – они дружили. Объездили с гастролями кучу городов, и не только в Украине. И вот та невероятно популярная песня "Я тихо шла..." – уже не помню точно, но или идея этой песни была Толина, или часть слов его. Или он придумал основу, а потом ее доработали – но Толик там точно присутствовал.

В юности мы любили ездить в Севастополь на фестиваль "Херсонесские игры". И еще одним цементирующим моментом наших отношений была дружба с Романом Виктюком и восхищение его талантом. Мы не пропускали ни одного гастрольного спектакля мэтра. Это было что-то святое, очень объединяло. Мы прорывались вместе на постановки еще тогда, когда лично не были знакомы с Романом Григорьевичем. Нас часто проводил на постановки Олег Вергелис – тогда он уже был мэтром театральной критики, но одновременно нашим другом еще с юности.

Помню, в студенческие времена мы постоянно устраивали домашние концерты – квартирники. Переодевались в разных исполнителей, пародировали, придумывали номера. Толик был центром всего этого действа. В театральном институте он излучал невероятную харизму. Вот были люди, которых видно сразу – как, например, Леша Гончаренко: громкий, яркий, магнит. А Толик – он родился актером. Не играл – был им. И, к сожалению, я считаю, что его актерская судьба была не до конца реализованной. Хотя внешне может казаться иначе: на его спектакли ходили, были аншлаги. Но Толик достоин большего. Мне кажется, если бы он был моложе лет на десять-пятнадцать, если бы попал в тот театр, который формируется сейчас, к режиссерам, которые работают иначе – не в этой немного шароварной, традиционной системе, которой нас учили, – то с ним могли бы сделать совсем другую историю. Потому что он – это было сплошное актерство. И не только на сцене – в жизни так же. Для него не было проблемой встать и начать петь посреди какого-то ресторана или в незнакомой компании. Иногда было трудно понять, где он играет, а где настоящий. И никогда не могло сложиться впечатление, что этот человек может страдать, иметь драмы. Потому что Толик – это всегда радость жизни. Он именно такой, как сейчас пишут: добрый, светлый, всегда молодой душой. Хотя, к сожалению, последние годы подкосили – личные истории, война. Эта смерть... она очень ранняя, очень несправедливая. Просто ужасная".

"Толика я знаю с моих десяти лет, а его, кажется, одиннадцати, – вспоминает продюсер Алексей Гончаренко. – Мы вместе занимались в городском Дворце пионеров на площади Славы. Он жил на улице Антоновича, я – на Печерских Липках. Оба из центра города, но с разных сторон. Мы были вместе в драматической студии, играли спектакли. Сейчас, думая о нем, мне кажется символическим, что он ушел почти на Рождество. Потому что я всегда его ассоциирую с новогодними детскими каникулами. Тогда мы, пока все дети отдыхали и ходили по елкам, проводили дни и ночи на спектаклях – по три сказки в день. Уже как взрослые актеры. Интересно, что его мама всегда шутила, когда приходил к Толику на день рождения: мол, меня родила и подсунула другим родителям, а Толика – мои родители ей. Мол, нас обменяли. У него есть брат и сестра, которых Толик, по сути, воспитывал, когда мама уехала в Америку работать. Он стал для них фактически главным взрослым.

Он прекрасно пел, двигался, танцевал, был очень талантливым актером. Но драматизм ситуации в том, что мы выпустились в 90-е. Тогда реализовать себя как актера было чрезвычайно сложно, почти невозможно. Кино не развивалось, старая структура искусства была разрушена, а новая еще не построена. Я пошел на телевидение, а Толик посвятил себя театру. И эта любовь осталась с ним до последнего дня. Он выбрал этот мир и был ему верен до конца. Знаете, в нашей стране, чтобы реализоваться и стать успешным, нужен не только талант, но и прагматичность, умение бороться за себя. А Толик был как цветок: нежный, светлый, он не мог отталкивать, не умел противостоять. Он был принцем по своей сути. И, мне кажется, именно из-за этого ему было порой непросто в жизни".

"В последние годы мы виделись нечасто – преимущественно по рабочим поводам, на спектаклях, – рассказывает актриса Наталья Васько, которая училась с Анатолием Сухановым на одном курсе театрального Карпенко-Карого. – За несколько лет до полномасштабной войны он инициировал встречу сокурсников – тогда заболел наш преподаватель. Толик написал всем: "Давайте встретимся. Кто знает, как будет дальше". И отозвалось немало людей. А потом мы увиделись уже на похоронах Виктора Марковича… Для меня Толик всегда был очень ярким и душевным. Когда мы вступили в театральный, он меня очень поддержал. Нам тогда сказали преподаватели – и это типичная история для театральных вузов: забудьте все, чему вас учили в кружках. Я словно остановилась внутри себя, усомнилась. В результате за первый семестр я так и не смогла придумать ни одного этюда, который нужно было сдать. И тогда Толик пригласил меня в свой. Именно благодаря этому меня оставили в театральном университете.

А еще была одна забавная история. После окончания вуза мне угрожал распределение в другой регион, а я не хотела уезжать из Киева. И Толик (он же киевлянин) говорит: "Давай фиктивно поженимся! Я тебя с мамой познакомлю". Ирония в том, что я пришла на встречу, а он – нет. Тогда сложно было дозвониться к кому-то, но в конце концов он взял трубку и сказал: "Васька, я забыл!". И потом каждый раз, когда мы встречались, могли вспомнить эту историю. Я смеялась: "Представляешь, Толик, похихикали – а вдруг чувства проснулись бы? Ты хороший человек, я неплохая". Он был очень интересный. И хорошо, что он у нас был. И так много людей сейчас вспоминают с теплом нашего Толика".

"Так сложилось, что я достаточно давно не общалась с Толиком, – рассказывает писательница Лада Лузина. – Но был период, когда мы учились в театральном и были в одной компании – очень дружили. Мы не были однокурсниками: я на факультете театральной критики, он – на актерском. Когда я была на втором курсе, он уже на выпускном курсе играл во всех студенческих спектаклях. В нашей компании определенное время был самым успешным: вел телевизионную программу, зарабатывал, был настоящей звездой. Мы вместе отмечали праздники, Новый год, ездили на театральные фестивали и спектакли. Да, действительно, некоторое время он работал с Андреем Данилко и даже имел собственный авторский номер в его программе – Данилко ему позволил. А еще у него был замечательный голос. Когда мы собирались за столом, всегда заканчивали песней. Его коронный номер был "Я пойду в далекие горы". Жаль, что все произошло так рано и неожиданно...

Когда я узнала, что его нет, воспоминания нахлынули. Вспомнила, как мы с Толиком любили танцевать. Для меня он был идеальным партнером. Никогда больше так не танцевала – с пируэтами, мостиками, феерическими фигурами. Он был невероятно гибким, и это позволяло нам делать невероятные трюки на паркете. Помню, как в студенческие годы я написала одну из своих первых пьес и сама ее ставила для фестиваля "Березилля". Толик играл одну из ролей. И еще помню, что тогда, чтобы поехать в Севастополь – наш, украинский, – нужно было получить специальное разрешение, которое не всегда выдавали. Город долгое время был закрытым из-за военных объектов. Там проходил замечательный фестиваль "Херсонесские игры", но разрешение могли выдать, а могли и нет. И я всегда брала с собой Толика как "открывашку-очаровашку", потому что ему никто не мог отказать. Я знала: если с ним приду – все документы подпишут, все разрешения дадут. Он просто очарует, заставит смеяться, закружит – так всегда и происходило. И я подумала: желаю ему, чтобы на небе все двери открылись для него так же легко, как в жизни открывались любые, куда бы он ни приходил".

"Мы не просто дружили, мы еще и сотрудничали, – рассказывает народный артист Украины, публицист Анатолий Матвийчук. – Я знаю его уже около 30 лет. Познакомились где-то в 90-е. Я работал ведущим телепрограммы "Фант-лото "Надежда". А в соседнем павильоне снималась его "Лего-экспресс". Помню, как мне говорили: "Иди посмотри, как он себя подает". А ему говорили: "Иди посмотри, как Матвийчук с первого дубля записывает весь текст". Нам было чему поучиться друг у друга. Он был более театральный, умел выстроить улыбку, осанку, подачу. Я же больше ориентировался на текст, логику, журналистскую подачу материала. И когда мы заговорились, смеялись долго, как режиссеры ставили нас друг другу в пример. С тех пор мы время от времени общались. После оккупации и освобождения Херсона я задумал спектакль "Джива". Война, смерть близких, разрушение родного дома – все это оставляет глубокие травмы, которые трудно лечить. Чем спасаться? Страх и ненависть можно перебороть только более сильным чувством – любовью. В пьесе главный герой – известный поэт – едет поездом. К нему подсаживается девушка, и между ними возникает глубокая духовная связь. Когда прощаются, он просит хотя бы номер телефона. Она говорит: "У меня нет телефона и никогда не было. Но ты всегда сможешь меня услышать, когда будешь наедине с собой. Меня зовут Джива".

Джива – это наша душа. И главную роль мы с режиссером Надеждой Агеевой-Швед доверили Толе. Среди всех кандидатур он был лучшим. Красота, интеллигентность сочеталась с невероятно тонкой и ранимой душой. Он так умел держать паузу! Его молчание и шепот были сильнее любого крика отчаяния в исполнении другого актера. Его внутренний монолог на сцене на фоне абсолютной тишины, когда он просто смотрел в зал, производил невероятное впечатление. Было ощущение, что он смотрит в себя. И весь этот монолог проходил глазами, молчанием. Мне это ужасно нравилось. Он мог сказать больше одним взглядом и паузой, чем кто-то другими словами в длинных красноречивых диалогах.

За два года, как пьеса шла, ее увидели много людей. Все выходили из зала шокированные, пораженные. Когда я сам слушал его игру – волосы становились дыбом и сами собой текли слезы. Получал невероятное удовольствие от того, как Толик оживлял это произведение. После того мы часто пересекались, сблизились, встречались в поездках, много общались. Он мне открывал свою душу. У него действительно была непростая судьба. У людей, которые не успели себя полностью реализовать (а мы все хоть немного чувствуем недореализованность), жизнь накладывает свой отпечаток. Обстоятельства, болезни, более пробивные коллеги с острыми локтями... И ты понимаешь: огромная часть жизни прошла, а ты еще так много хотел сделать. У Толи это ощущение отражалось во всем: в глазах, интонациях, голосе. В нем было что-то такое, будто он стремился еще сыграть много – серьезного и глубокого. К сожалению... видите, как сложилось.

Когда его не стало, я написал пост в Facebook. И мне отписал врач скорой помощи, который имел отношение к его спасению в больнице. По его словам, мама позвонила в 6 утра во время бомбежки, когда сыну стало плохо. Дело в том, что есть нюансы, которые по определенным причинам подробно озвучивать пока не нужно. Говорят, что накануне на него якобы было совершено нападение. Когда я спрашивал у врача, были ли у него травмы, он сказал, что внешние повреждения были, но не понятно, это следы побоев или, например, неудачного падения. Официальный диагноз – геморрагический инсульт как следствие разрыва аневризмы аорты мозга. То есть у него уже существовали предпосылки к инсульту, а возможно, резкий стресс, падение, удар или повышение давления вызвали разрыв. Может быть, это была реакция на сильный нервный срыв, на бомбежку, на стресс – все эти факторы нельзя исключать. Врач лишь подтвердил диагноз, но не подтвердил и не опроверг, были ли повреждения следствием падения или удара.

Его смерть меня очень поразила: 54 года – это совсем не возраст для мужчины в расцвете сил и творческих возможностей. И еще одно хочу сказать. Когда уходят актеры кино – остаются фильмы, кадры. А что остается после театрального актера? Только память людей, послевкусие того, что он сыграл, – его ролей, магии его выступлений. Театральная профессия невероятная, однако, в отличие от киноактеров, театральные актеры уходят, будто растворяясь в вечности. И остается только хорошая память о них.

