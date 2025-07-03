Умерла звезда сериала 'Коли ми вдома' Татьяна Шелига: актриса мужественно боролась за жизнь, деньги на сложные операции собирала вся Украина

В Киеве 3 июля ушла из жизни заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Об этом сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига на странице матери в Facebook.

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По словам дочери, информация о дате и времени прощания будет обнародована позже. Родные Татьяны Леонардовны были рядом с ней в течение последних непростых месяцев, когда она мужественно боролась за жизнь.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", – написала Анастасия в соцсети.

Татьяна Шелига сыграла десятки ролей на театральной сцене, отмечена зрителями за острохарактерные роли в популярных проектах. В 1972 году окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе в Москве. Около 23 лет работала в театре русской драмы в Севастополе. С 1995 по 2010 год – актриса Киевского театра им. Леси Украинки. Сыграла более 55 ролей в кино и сериалах, среди них: "Когда мы дома", "За двумя зайцами", "Пять минут до метро", "Центральная больница". Номинирована на высшую театральную премию "Киевская пектораль" за роль Клотильды в спектакле "Фердинандо".

Актриса продолжала активно работать даже после выхода на пенсию – гастролировала с антрепризными представлениями вместе с коллегами. Несмотря на возраст и трудности, актриса оставалась на сцене до последнего. Однако последние годы ее жизни затмили серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько сложных хирургических вмешательств, в частности на сердце – стентирование из-за критического (99%) закрытия аорты, а также операцию на позвоночнике. Средства для лечения и реабилитации собирала вся Украина – коллеги, зрители, неравнодушные люди. Недавно стало известно, что состояние Татьяны Леонардовны ухудшилось – она почти полностью утратила способность двигаться.

Татьяна Шелига – мама дочери Анастасии и бабушка двух внучек. Вчера, 2 июля, в интервью OBOZ.UA Анастасия Савицкая-Шелига рассказывала, что резкое ухудшение самочувствия мамы произошло в конце апреля: "Это произошло на Пасху. Она взяла свой стульчик, на котором всегда отдыхала, преодолевая расстояния, и пошла в храм. К ней подошел священник, они разговаривали. Она потом мне рассказывала – благословил ее, окропил освященной водой. Позже в тот день мы у нее встретились – всегда приходим с дочками на праздник. Когда пошли домой, у нее начались ужасные боли в спине – именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Через какие-то дни ее подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже. Она уже могла только сидеть, начали очень отекать ноги. Какое-то время уже совсем не поднимается".

В прошлом году OBOZ.UA общался с актрисой, мы записали откровенное и очень искреннее интервью. Татьяна Леонардовна рассказывала, как непросто пережила полномасштабное вторжение – вместе с соседями почти месяц жила в подвале многоэтажки. Позже отказалась эмигрировать за границу, как ни уговаривали ее друзья и знакомые. А еще в 73 года категорически отказалась от русского языка, на котором разговаривала всю жизнь. Общалась исключительно на украинском, на сцене и в быту.

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