Пять экранных пар, которые начали встречаться в реальной жизни и пожалели об этом

За годы своей творческой карьеры мировым актерам не раз приходится играть влюбленных со своими коллегами по фильму или сериалу. Для кого-то романтические чувства существуют только в кадре, а некоторые знаменитости продолжают строить отношения с коллегами и в реальной жизни. Однако, к сожалению, далеко не все из таких историй завершаются хеппи-эндом.

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Одни селебрити смогли завершить роман с любимыми на спокойной ноте, а разрывы некоторых были наполнены скандальными историями, за которыми следил чуть ли не весь мир. OBOZ.UA расскажет о пяти экранных парах, которые начали встречаться в реальной жизни, однако в конце концов разошлись.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

История любви этой звездной пары была насыщена разными событиями. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит", где сыграли мужа и жену. Хотя, по словам Анджелины Джоли, искра между ними мелькнула и не с первого взгляда, знаменитости постепенно стали становиться ближе и ближе. В 2002 году актриса усыновила Мэддокса, в 2005-м удочерила Захару, а через год родила от Брэда Питта девочку Шайло. В 2007-м звезда стала названной мамой Пакса, а в 2008-м появились на свет близнецы Нокс и Вивьен. После пополнения в семье Джоли и Питт решили узаконить отношения. 23 августа 2014 года они сыграли частную свадьбу.

Однако общая жизнь длилась недолго. 19 сентября 2016 года Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, и с тех пор между ними начался длительный судебный процесс. Знаменитости перестали быть супругами еще в 2019-м, однако они не могли завершить "борьбу" за опеку над шестью детьми. Окончательно поставить точку в отношениях экс- супруги смогли только 30 декабря 2024 года.

Зак Эфрон и Ванесса Хадженс

Искра между актерами возникла на съемочной площадке фильма "Школьный мюзикл". В проекте Зак Эфрон и Ванесса Хадженс сыграли пару влюбленных школьников, но чувства между ними разгорелись и в реальной жизни. Отношения звезд начались в 2005 году, но завершились в 2010-ом. Ванесса Хадженс смогла построить счастливую семью с бейсболистом Коулом Такером, а вот Зак Эфрон не раскрывает деталей личной жизни.

Пенн Беджли и Блейк Лайвли

Роман между звездами разгорелся в 2007 году, когда они играли пару в сериале "Сплетница". Сначала актеры скрывали свои отношения от общественности, однако в 2008-м об их любви стало известно из-за совместного фото, появившегося в одном из американских журналов. В 2017 году Пенн Бэджли и Блейк Лайвли решили поставить точку в романе, несмотря на то, что продолжали работу над проектом "Сплетница". Их личная жизнь сложилась довольно хорошо, ведь звезда сериала "Ты" женился на исполнительнице Домино Керк, а модель сыграла свадьбу с Райаном Рейнольдсом.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

За развитием романтической истории главных героев фильма "Сумерки" Беллы Свон и Эдварда Каллена наблюдали тысячи зрителей по всему миру. В 2009 году стало известно, что чувства между Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт существуют не только на экране, но и в реальной жизни. Отношения актеров развивались довольно стремительно, однако в 2012-м любовь дала трещину. Появились предположения, что причиной разрыва пара стала измена со стороны Стюарта. После непродолжительной паузы звезды возобновили роман, однако в 2013 году окончательно разошлись.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Звездная пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Джили", а в 2002-ом закрутила бурный роман. Они планировали организовать роскошную свадьбу в 2004 году, но за день до назначенной даты заявили, что праздник переносится. Со временем селебрити разорвали отношения без лишних скандалов, отметив: были не готовы. Однако спустя довольно продолжительный период времени Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили роман. В 2022 году пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. Сначала они были образцовым супругом, однако со временем поклонники стали замечать определенные проблемы в отношениях звезд. Они стали реже появляться вместе на публике, а свободное время проводили по отдельности.

В августе 2024-го Джей Ло подала на развод. В юридических документах артистка указала датой разрыва 26 апреля 2024 года, а причиной "непримиримых разногласий". Официально разорвали отношения знаменитости в январе 2025 года.

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