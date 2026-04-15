Путин в 'школьных' штанишках стал посмешищем после официальной встречи в Кремле. Фото

Диктатор России Владимир Путин на днях проводил официальную встречу в Кремле с новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто, однако внимание общественности больше привлек внешний вид главы страны-террориста, чем переговоры. Его костюм, а точнее – заметно короткие штаны, а также нетипично оживленная мимика стали предметом активного обсуждения и иронических комментариев в сети и западных медиа.

Видео дня

Встреча состоялась в Золотом зале Кремля с участием делегаций обеих стран, сообщают в The Daily Star. Путин выбрал классический темный костюм, однако на этот раз детали образа значительно подвели: брюки оказались настолько короткими, что во время сидения открывали лодыжки, создавая эффект, будто диктатор "украл" их у школьника, и надел.

На фоне сдержанных и безупречно подобранных костюмов индонезийской делегации это было особенно контрастно.

Не менее заметным стало и поведение главы РФ. Фотографы зафиксировали ряд выразительных гримас – от прищуренных взглядов до широких улыбок, которые европейцы уже сравнивают с "набором эмодзи". Такая экспрессивность резко отличается от привычного образа напыщенного и холодного диктатора, который он годами демонстрировал на международной арене.

Отметим, что во время этих переговоров, ради которых президент Индонезии лично прилетел во Дворец Путина, договаривались о двусторонних отношениях, в частности в сферах торговли, энергетики, продовольственной безопасности и обороны. Также поднималась тема сотрудничества в области ядерной энергетики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!