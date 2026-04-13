'Скажу Путину, чтобы прекратил войну в Украине': Мадьяр очертил новые контуры отношений Венгрии с РФ

Оппозиционный венгерский политик Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" победила на парламентских выборах заявил, что не планирует инициировать контакт с Кремлем. Однако допускает разговор с Путиным в случае входящего звонка, прямо называя Украину жертвой российской агрессии.

Также он очертил намерение диверсифицировать энергоснабжение, хотя полного разрыва с российскими ресурсами не предвидится. Об этом Петер Мадьяр заявил во время пресс-конференции.

"Если Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам", – говорит председатель партии "Тиса".

Во время такого разговора чиновник обратится к российскому лидеру с призывом завершить войну.

"Думаю, Путин не послушается моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну. Украина является жертвой этой войны. Все это знают... Мы не можем просить ни одну страну отказаться от своей территории", – заявил Мадьяр.

"Если бы Россия напала на Венгрию, какие венгерские регионы вы были бы готовы отдать?" – добавил Петер Мадьяр, комментируя слова Орбана о том, что Украина якобы должна уступить территории России для завершения войны.

Он прямо определил Россию как угрозу для Европы... "Россия является угрозой безопасности – и все это знают. [...] В истории Венгрии мы уже чувствовали угрозу со стороны русского медведя. Европа должна подготовиться. Европа должна защищать себя", – говорит политик.

Во внешней политике в отношении Москвы Мадьяр планирует придерживаться подхода "прагматических отношений". В частности, в сфере энергетики Будапешт будет работать над диверсификацией поставок, однако не будет отказываться резко от российских энергоносителей.

Напоминаем, что Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии, что стало одним из крупнейших политических потрясений в стране за последние десятилетия. Его успех означает завершение эпохи многолетнего доминирования Виктора Орбана и открывает путь к масштабным изменениям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль не будет поздравлять нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Причина заключается в том, что Венгрия – "недружественная страна".

