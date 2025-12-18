Путин появился в продолжении 'Простоквашино', автор которого поддерживал Украину и называл 90% россиян 'идиотами'

В продолжении советско-российского мультсериала "Простоквашино", который выходит с 2018 года, появился Владимир Путин – диктатор и военный преступник. Пропагандистские росмедиа опубликовали два кадра из новой серии, на которых он вместе с главными героями мультфильма на новогоднем фото.

На обнародованных изображениях Путин стоит рядом с дядей Федором, котом Матроскиным, псом Шариком и почтальоном Печкиным. В студии, которая работает над мультсериалом, подтвердили, что кадры являются настоящими, однако не сообщили, когда именно серия выйдет в эфир.

О том, что Путина сделают героем мультсериала, официально заявили еще в июне. Анонс прозвучал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Председатель совета директоров съемочной студии Юлиана Слащева тогда открыто назвала появление Путина в детском мультфильме инструментом так называемой "мягкой силы" для продвижения России и ее культуры в мире.

Эти заявления вызывают смех, поскольку "Простоквашино" фактически не имеет международного распространения и остается продуктом внутреннего российского рынка и стран СНГ. Несмотря на это, студия использует культовый советский мультфильм как площадку для политической легитимизации режима, привлекая к этому детскую аудиторию.

Судя по обнародованным кадрам, сцена с Путиным стилистически повторяет финал мультфильма "Зима в Простоквашино". В классической версии герои вместе с семьей дяди Федора фотографировались у новогодней елки. Именно этот семейный эпизод в новой версии использовали для включения в кадр политической фигуры, символизирующей репрессии, войну и пропаганду.

Особого цинизма ситуации добавляет фигура автора мира "Простоквашино" – писателя Эдуарда Успенского. В 2014 году он публично осудил российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма и антиукраинскую пропаганду на федеральных каналах РФ.

Тогда же Успенский заявил, что страна "разделилась на 10% умных и 90% идиотов", а события вокруг оккупации Крыма назвал "уродливыми".

"Телевидение убеждало россиян больше года в том, что в Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а на Донбассе русскоязычное население подвергается разнообразным репрессиям, там запрещают русский язык и так далее. Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену... А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому", – говорил он.

Эдуард Успенский умер 14 августа 2018 года на 81-м году жизни из-за рака простаты.

