Встала и ушла: Анастасия Приходько устроила сцену во время интервью из-за языкового вопроса

Украинская певица Анастасия Приходько разразилась гневом из-за языкового вопроса во время интервью. В течение разговора журналистка решила обсудить позицию артистки не прекращать общаться на русском даже во время большой войны, чем вызвала у нее сильное недовольство и даже заставила уйти.

Исполнительница пыталась объяснить, что язык, на котором говорят в России, и который использует она, якобы кардинально отличаются, а когда не смогла доказать свою точку зрения устроила сцену. Соответствующие видео появились на Instagram-странице РБК-Украина.

"Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект", – заявила артистка на одном из фрагментов видео.

Судя по роликам, позиции относительно языка у Приходько и журналистки сильно отличались. Певица была заметно недовольна такой ситуацией, поэтому начала резко обращаться к собеседнице: "Это мне сейчас попросить у вас возможности дать мне время для того, чтобы общаться на украинском языке?".

После напряженного разговора исполнительница решила просто покинуть интервью. Хотя в ролике и была использована монтажная склейка, в описании указано, что финал общения завершился именно на такой негативные ноте: "И финал шокирующий – она просто встала и ушла".

Стоит отметить, что Анастасия Приходько не впервые попадает в скандал из-за позиции относительно языка. В 2024 году она заявляла: не виновата в том, что во времена ее обучения в школе все предметы преподавались на русском, а вот людей, которые активно пытаются популяризировать соловьиный в обществе обвинила в подстрекательстве народа к ссорам. Уже в следующем году артистка решила вернуться к исполнению своего старого репертуара на языке страны-агрессора во время концертов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Приходько поностальгировала по бандитам из 90-х и разнесла украинских мужчин.

