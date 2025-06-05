'Пташка' с 'Азовстали' объяснила, на какие деньги живет после плена и почему не получает официальную зарплату в армии

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая защищала "Азовсталь" в Мариуполе, раскрыла, что не является официально зарегистрированной военнослужащей и не принадлежит ни к одному подразделению, поэтому не получает зарплату от Сил обороны. По словам добровольца, сейчас с деньгами ей сильно помогают собратья, а также она живет на выплаты, которые получила после освобождения из российского плена.

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Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко. Парамедик отметила: работать в армии на добровольных началах было полностью сознательным выбором, ведь до сих пор ей не предложили работу, которая бы полностью соответствовала ее желаниям.

"Когда я решила идти на фронт, меня просто не брали. Это был 2021 год, говорили: "Ты девочка, ты без образования медицинского". Кроме медика никого не рассматривали. А у меня же тогда был героизм, пулемет и в бой. Поэтому я пошла туда, куда взяли. Пошла добровольцем-медиком. Мне это нравилось, я так работала и встретила полномасштабное вторжение. Вернулась из плена и меня все резко начали запрашивать, но я понимаю, что никто не может предложить мне реальной работы. Все хотят, чтобы я сидела и давала интервью. А мне хотелось или уничтожать вражескую силу, или спасать жизни собратьев", – поделилась парамедик.

Как отметила Екатерина Полищук, бесспорно, абсолютно каждая должность в армии важна, однако ей легче работать таким образом, когда она видит результат своего труда. Со временем "Пташка" нашла обычный пехотный батальон, где командир искренне предан Украине, поэтому начала активно заниматься его обеспечением. Позже защитница сосредоточилась на сфере дронов. Она не только закупает беспилотники, но и поощряет молодежь учиться и готовиться к технологической войне.

"Я взяла одно подразделение, обеспечиваю его и в нем работаю. Я являюсь бойцом этого подразделения, но, кроме того, имею свободу слова. Могу позволить себе ездить на те интервью, которые хочу, и говорить не в соответствии с желанием командира бригады, а со своей совестью. Силы обороны не платят зарплату, потому что я для этого ничего не сделала. Это мой выбор и та сумма, которую я готова заплатить за то, чтобы иметь право голоса. Мне помогают побратимы. Когда я много работаю и делаю все, чтобы батальон жил, ребята стараются скинуться и заплатить какую-то сумму, чтобы я могла себя содержать. Но в целом, что мне нужно на войне. Вооруженные силы одевают, кормят, дают чем работать. Да и после плена было много поддержки и помощи. Была финансовая поддержка и что-то осталось. У меня просто нет таких материальных ценностей, которых хотелось бы приобрести", – отметила парамедик.

Напомним, что Екатерина Полищук вместе с другими защитниками "Азовстали" попала в российский плен 19 мая 2022 года и провела там 4 месяца и 1 день. Несмотря на все ужасные события, которые пришлось пережить "Пташке", она признавалась, что не может жить спокойной, "мирной" жизнью.

Парамедик стала одним из символов бесстрашия и верности своему государству, ведь даже находясь в подземельях "Азовстали", исполняла патриотические песни и поддерживала побратимов. В 2023 году она сделала очень символический поступок – спела "Ой у лузі червона калина", сидя на российском танке в Берлине. Его дуло было направлено на посольство страны-агрессора России.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что завещала "Пташка" на случай своей смерти.

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