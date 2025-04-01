'Пташці' из 'Азовстали' – 24: как выглядит парамедик сейчас и что она делает после освобождения из российского плена. Фото

В понедельник, 31 марта, парамедику Екатерине Полищук с позывным "Пташка", которая попала в российский плен, обороняя от врагов завод "Азовсталь", исполнилось 24 года. Защитница, которая стала одним из символов бесстрашия и верности своему государству, до сих пор не остается в стороне от событий кровавой войны и сотрудничает с военными.

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В свой День рождения парамедик вышла на связь в Instagram, где обнародовала пост, в котором попросила не писать ей сообщения с пожеланиями, ведь, по ее словам, они никогда не сбываются. Вместо этого "Пташка" призвала своих подписчиков донатить на помощь воинам ВСУ, ведь это сможет приблизить воплощение ее самой большой мечты – победы.

"Мне редко везет. То С-300 в помещение над моим блиндажом, то обстрел такой, что аж роща шумит, то руку сломаю и воспаление легких поймаю. Но хотя бы за школой не били – именинница же. Я хочу, чтобы сегодня мне повезло. И я хотя бы неделю не думала, чем мне закрывать потребности ребят. Пожалуйста, не звоните и не пишите мне пожелания. Они все равно никогда не сбываются. А дроны – сбываются. В мой день подарите мне репост и посильную сумму, хоть 2 гривны, на дроны. И это исполнит остальные мои мечты: Победа, Победа и Победа", – написала защитница.

Екатерина Полищук вместе с другими защитниками "Азовстали" попала в российский плен 19 мая 2022 года и провела там 4 месяца и 1 день. Несмотря на жуткие события того периода, украинка признавалась: не может жить спокойной, "мирной" жизнью. Она отмечала, что "родилась для войны" и точно знает, где ее место. "Пташка" очень часть проводит благотворительные сборы для защитников, выполняющих боевые задания на разных направлениях. А в День украинского добровольца, 14 марта, она поделилась фотографией, где предстала перед камерой в форме у остановки в поселке Новотошковское Луганской области.

Конечно, ужасные события полномасштабной войны и условия русского плена повлияли на психологическое состояние Екатерины Полищук. Парамедик признавалась, что испытывает серьезные проблемы со сном, из-за которых вынуждена принимать сильные снотворные препараты.

Несмотря на свой молодой возраст, "Пташка" уже написала завещание, где призвала сограждан любить все украинское и ненавидеть русское. Она отметила: хотела бы, чтобы люди приходили на прощание с ней в яркой одежде и не несли цветы. Вместо этого, как отметила Полищук, лучше подарить букеты матерям и заботиться о семьях павших.

"Пойте громко. Пойте на украинском. Разговаривайте на украинском. Живите на украинском. На прощании пойте глуповатые песни и помните, как любила петь я. Пойте о бабе, что накурила журавля, о хорошем городе Тернополь, о чем угодно. И про Мариуполь спойте. Там я осталась. Там я правда жила. Лелейте ненависть ко всему русскому. Это перманентно, независимо от того, когда я умру", – написала украинка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что парамедик "Пташка" на фоне шума вокруг "Холостяка" призналась, что ее приглашали на реалити-шоу.

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