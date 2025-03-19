'Проводница чай на себя выльет, если увидит': Тина Кароль в вагоне поезда позанималась йогой и рассмешила сеть

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников необычной тренировкой в поезде. Она опубликовала видео, на котором второй раз публично исполняет сложную асану с аштанг-йоги. Однако на этот раз не на полу или спальных полках, а прямо на маленьком столике в купе поезда Киев – Варшава.

Видео дня

Видео певицы появилось у ее Telegram. Артистка встала на руки, разведя обе ноги в сторону, демонстрируя отличную гибкость и баланс. Она использовала угловой стол в качестве опоры, превратив купе в настоящий спортзал на колесах.

Пользователи соцсетей разделились в своих мыслях. Одни увлекаются физической подготовкой артистки и ее способностью заниматься спортом в любых условиях, другие шутят о необычном "фитнесе на колесах".

"У Тины йога может быть где угодно!"

"Проводница чай на себя выльет, если такое увидит".

"Йога повсюду".

"Тина, только вы умеете ехать в поезде и стоять на руках посреди вагона".

"Скоро из-за этого в поезде сделают отдельную комнату специально для людей, нуждающихся в месте для йоги, чтобы им было удобнее заниматься".

Впрочем, для самой Тины Кароль такие упражнения – не удивительно. Она давно ведет активный образ жизни, следит за питанием и регулярно занимается спортом. Еще в начале своей карьеры ее вес составлял 67 кг, однако благодаря тренировкам и дисциплине она поддерживает себя в форме и сейчас весит около 52 кг. Вот наибольший ее вес достигал 80 кг.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль обратилась к кулинару Евгению Клопотенко из-за меню в поезде "Укрзализныци". 39-летняя исполнительница была поражена меню для пассажиров, разработанного кулинарным экспертом, и отметила, что вариативность блюд "сносит голову".

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