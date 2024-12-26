39-летняя Тина Кароль поразила результатом похудения. Фото до и после
Украинская певица Тина Кароль, всегда славившаяся своей изысканной внешностью, поразила поклонников похудением. 39-летняя артистка опубликовала архивный кадр, где она, вероятно, была в большем весе.
На своей странице в InstaStories Кароль показала ранее невиданное фото себя в юности и то, какой она стала сейчас. Разница поразила многих: певица стала более стройной и подтянула фигуру.
Фотосравнение она никак не прокомментировала, а лишь добавила эмодзи с двумя пальцами вверх, что означает крутизну.
Не секрет, что Тина Кароль постоянно работает на своей внешности, занимаясь спортом. Она регулярно транслирует, как делает йогу и следит за питанием. Своими действиями артистка многих поклонников мотивирует к уходу над собой.
В комментариях певицу похвалили за работу над телом и достижениями в этой сфере, ведь когда-то ее наибольший вес достигал 80 кг. Некоторые также поинтересовались, как певице удалось достичь идеальной фигуры.
- "Всегда была и есть очень красивой".
- "Ты великая молодец. Я тоже привожу свое тело к порядку".
- "Красавица и была, и есть".
- "Тина достигла своей цели, очень хорошая фигура".
- "Шикарная фигура. Гордимся".
- "Какие секреты вашей стройности?"
Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит сейчас певица Лиззо, ранее весившая 140 кг. В последнее время она стала поражать фанатов изменением своих форм и веса.
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