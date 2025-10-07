Путину осталось недолго: какие пророчества о его смерти сделали экстрасенсы, Зеленский и искусственный интеллект

Российский диктатор Владимир Путин, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 73 года, в течение всего периода своего правления пытается построить образ "сильного и несокрушимого политика". Он не устает рассказывать о "величии" РФ и "достижениях" страны-агрессора, однако, несмотря на все старания, активно распространяются предположения, что жить главе Кремля осталось не долго.

Еще в 2005-м появились первые подозрения, что диктатор имеет серьезные проблемы со здоровьем, поэтому на просторах сети неоднократно появлялись прогнозы относительно даты его смерти. Некоторые даже предполагают, что жизнь Путина может оборваться в 2025 году. OBOZ.UA расскажет, какие пророчества о смерти главы Кремля распространялись в инфопространстве.

Предсказания экстрасенсов

Победитель проекта "Битва экстрасенсов" Максим Гордеев проанализировал энергетику Владимира Путина и выяснил, что его серьезно подводит здоровье. Как отметил мольфар, в последнее время российский диктатор стал значительно меньше физически активным, имеет опущенное лицо, а также постоянно сжимает руки, что указывает на сильную боль. По его предсказанию, Путин может умереть до конца 2025 года.

Однако несколько других специалистов отметили, что сердце главы Кремля остановится позже. Экстрасенс из Азербайджана предсказывает, что диктатор умрет в 2026 году. Хиромант Владимир Бадиян также дал прогноз, что "кто-то из основных игроков" отойдет в мир иной в следующем году и это станет финальной точкой в кровавой войне.

В свое время в сети вспоминали и пророчество алхимика и оракула Нострадамуса о дате смерти Путина. Он изучал астрологию вместе с различными оккультными науками и комбинировал их, чтобы делать предсказания, многие из которых действительно сбывались.

Нострадамус утверждал, что диктатор РФ за свою жизнь пережил по меньшей мере пять покушений. Согласно пророчеству оракула, в 2022 году Путин должен был бы умереть в бурную ночь из-за поражения молнией, плывя по морю. И все же этого не произошло.

Какие прогнозы делал ИИ

Вопрос о смерти Владимира Путина в последние годы настолько популярен, что люди даже пытаются узнать дату его гибели с помощью искусственного интеллекта. Так, например, чат-бот Grok, оценивая возраст, внешний вид и образ жизни диктатора, предположил, что он может уйти в мир иной в 2037 году, когда ему будет 85.

При расчетах ИИ принимал во внимание и продолжительность жизни родителей Путина, которые умерли в 87 и 88 лет. Grok отметил, что смерть главы Кремля может наступить быстрее из-за стресса от политической деятельности и потенциальных рисков, таких как покушения.

Что говорил Владимир Зеленский

О том, что Владимиру Путину осталось жить не слишком долго вспоминал и президент Украины Владимир Зеленский. Во время интервью для Eurovision News украинский лидер говорил, что больше всего российский диктатор боится трех вещей: потерять контроль над обществом, остаться в изоляции на политической арене мира и потерять свою силу.

Эти страхи, по мнению Зеленского, могут реализоваться благодаря давлению западных партнеров Украины, а также по другим объективным причинам: "Это также и от стабильности общества зависит, но зависит и от его лет. Он умрет скоро, это факт, и все закончится. То есть все свои вопросы он может закончить до того, как закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится".

