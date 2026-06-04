Проклятие на смерть, отказ Януковичу, чемоданы долларов и авто от Пугачевой. Куда исчезла самая эпатажная звезда нулевых Оксана Вояж

В 2000-х Оксана Вояж была одной из самых ярких певиц украинской сцены. Ее хиты звучали отовсюду, а сценические образы вызывали не меньше обсуждений, чем песни. Корсеты, глубокие декольте, прозрачные вставки, вырезы на талии и бедрах, блестящие стразы – артистка позволяла себе то, на что тогда решались единицы. Но на самом пике успеха артистка вдруг исчезла с большой сцены. Причиной стал тяжелый недуг.

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В интервью OBOZ.UA артистка рассказала о периоде, когда врачи не могли установить причину ее болезни, поддержке Аллы Пугачевой, отказе выступать за Виктора Януковича за большой гонорар, чемоданах с долларами от поклонников, хейте в соцсетях и своем хобби, которое привело на телевидение.

Об Оксане Вояж в публичном пространстве не было слышно более десяти лет. Испытанием стала болезнь, которая долго оставалась без диагноза. Годы обследований, консультаций и лечения не давали ответа на главный вопрос – что происходит с организмом. Именно этот непростой период заставил певицу отойти от карьеры и пересмотреть многие вещи в собственной жизни.

"Почему ушла с большой сцены? Из-за проблем со здоровьем, – рассказывает певица. – У меня начались очень тяжелые состояния – врачи называют их симпатоадреналовыми кризами. По сути, это разновидность панических атак. Сейчас, во время войны, многие люди знают, что это такое. Они понимают причину своего страха: обстрелы, постоянный стресс, тревога за близких. А я жила в мирной Украине и совсем не могла понять, почему это происходит. Обошла множество врачей, потратила огромные деньги на обследования. Но никакой серьезной физической причины не находили. Врачи разводили руками, назначали антидепрессанты, успокоительные. Я принимала все, что рекомендовали, но облегчения почти не было".

"Это очень страшное состояние, – вспоминает артистка. – Ты постоянно плачешь, просто круглосуточно текут слезы. Тебе страшно, но ты даже не можешь объяснить, чего именно боишься. Организм будто полностью блокируется, жизнь внутри останавливается. Сейчас я вешу 55 килограммов, а тогда вес упал до 45. Практически ничего не могла есть, просто засыхала. Муж пытался кормить с ложечки, как маленького ребенка. В какой-то момент мне казалось, что я уже не вернусь ни к нормальной жизни, ни тем более к сцене. Дошла до того, что начала давать близким указания, где меня похоронить".

Певица говорит, что первые тревожные сигналы появились еще до того, как ее начали накрывать тяжелые приступы. По словам Оксаны Вояж, массажистка, к советам которой она прислушивалась, настойчиво рекомендовала обратить внимание на тревожные симптомы: "Постоянно повторяла: "Оксана, с тобой что-то не так". Жаловалась, что после работы со мной ей становится плохо, советовала идти в церковь, обратиться к ясновидящим. Я не верила ни в порчу, ни в другие мистические влияния. А потом во время одного из массажей случился сильный приступ. Внезапно начали как будто переворачиваться стены перед глазами. Посинели губы и пальцы. Не могла нормально говорить, начала терять сознание. Помню, что едва не упала с массажного стола. Массажистка подхватила меня, вызвали мужа и скорую. Сердце бешено колотилось, давление прыгало, меня трясло так, что зубы цокали".

"Когда приступы начали повторяться, стало совсем тяжело, – говорит певица. – Организм отказался от еды. Я худела на глазах и в конце концов превратилась просто в скелет. Чтобы скрыть это, начала носить длинные юбки и свободную одежду. Меня уже не узнавали знакомые. В моем салоне красоты (в 90-е певица открыла одно из первых частных заведений индустрии красоты в Украине. – Ред.) клиенты смотрели с удивлением. Пришлось придумать, что сижу на лечебном голодании, занимаюсь очищением организма. А на самом деле я просто не знала своего диагноза... Несмотря на это врачи советовали не выпадать из жизни, не замыкаться дома. Сказали: если ходишь в спортзал – продолжай. Я заставляла себя это делать. Нагрузки были минимальные, потому что не могла поднять даже маленькие гантели, но все равно пыталась двигаться. Хотя на самом деле каждый день был борьбой с собственным организмом".

"Мне было важно понять, с чем борюсь, – продолжает певица. – Потому что когда тебе плохо, а все анализы в норме, возникает ощущение, будто воюешь с каким-то фантомом. Помню, один врач осторожно спросил, как отношусь к церкви. Признался, что сам когда-то пережил панические атаки и, по его словам, нашел выход именно через веру. Он сказал: если хотите – обращайтесь к биоэнергетикам или экстрасенсам, но мой путь был через церковь".

"В тот период многие советовали людей с необычайными способностями. Был случай, когда меня привезли к священнослужителю, который приехал из Молдовы и о котором тогда много говорили как о ясновидящем. Я уже тогда с трудом передвигала ноги. Он взял меня за руку, долго держал, а потом сказал: "Не носи врачам деньги – это бесполезно". А дальше прозвучали слова, от которых земля ушла из-под ног: "На тебе проклятие на смерть". Даже сейчас, когда вспоминаю тот момент, на глаза наворачиваются слезы. Он посоветовал регулярно посещать богослужения, исповедоваться, причащаться, молиться. Начала ходить в церковь как на работу – и постепенно чувствовались изменения. Знаете, я никогда не искала виновников того, что со мной произошло. Для меня важнее было не понять, кто это сделал, а как из этого выбраться".

По словам певицы, проблемы коснулись не только эмоционального состояния, но и голоса – ее главного рабочего инструмента: "У меня были очень серьезные проблемы с горлом. Постоянные воспаления, раны, из-за которых не могла нормально петь. Я очень боялась потерять голос, потому что для певца это самое страшное. Но, слава Богу, все вымолила. Эта болезнь дала мне огромный опыт. Перечитала горы литературы, выучила столько молитв, которые и сегодня знаю наизусть. В самые тяжелые моменты именно молитва стала для меня опорой. Интересовалась не только религией, но и научными трудами, тем, как работает человеческое сознание. Меня увлекла тема того, почему слово так сильно влияет на человека. Пыталась понять для себя механизм молитвы – как это объясняют исследователи и ученые".

"Возможно, я не нашла ответов на все свои вопросы, но в одном убедилась точно: слова имеют огромную силу, – продолжает певица. – То, что мы говорим, как формулируем мысли и какие смыслы несем, в конце концов влияет и на нас самих. Меня огорчает то, что сегодня ругань все чаще становится нормой в публичном пространстве. Маты звучат даже в песнях артистов, которые имеют миллионную аудиторию. Я никого не осуждаю – каждый имеет право на собственное самовыражение. Но для меня слово всегда означало гораздо больше, чем просто набор звуков. Я верю, что им можно поддержать человека, вдохновить его, помочь выстоять в самые сложные времена. И так же убеждена: агрессия, злость и грубость, которые выпускаем в мир, рано или поздно вернутся к нам".

Оксана Вояж говорит, что со временем самое тяжелое осталось позади: "Сейчас я здоровый человек. Чувствую себя хорошо и могу сказать, что тот страшный период остался в прошлом. Постепенно начала возвращаться к певческой карьере: выступала в клубах, ресторанах, пела на корпоративах. А потом началась большая война. Многие заказчики уехали за границу. И вы не поверите – некоторые даже в Россию. С ними мы больше не общаемся. А родственников в России у меня никогда и не было. Только у свекров есть дальние где-то на Кубани. Но общаются редко. Помню один телефонный разговор свекра с ними. Ему говорят: "У вас там опасно, бандеровцы же". А он ответил с юмором: "Так можете меня бояться, потому что я сам бандеровец". Мне тогда очень понравилась его реакция".

По словам Оксаны Вояж, одним из самых больших потрясений после начала полномасштабной стало разочарование в людях, которых знала годами: "У меня никогда не было много друзей. Но был один знакомый, которого искренне уважала. Он был известным фольклористом, работал с украинской музыкой, записывал песни, популяризировал культуру. Более того – был настолько проукраинским, что с ним трудно было говорить по-русски, казалось, он его не понимает".

"И вот после начала большой войны он уехал в Россию, где, как оказалось, имел какой-то бизнес, – продолжает певица. – Об этом я тогда еще не знала. Однажды позвонил мне: "Хочу поговорить о твоей песне "Вернешься живым". Я обрадовалась, потому что на тот момент получала много теплых отзывов об этой работе, которую сделала в начале вторжения. Но разговор пошел в другую сторону. Он спросил: "А ты вообще понимаешь, кто на кого напал?". Я даже не поняла, о чем идет речь. Переспросила. И тогда он начал убеждать меня, что это якобы не Россия напала на Украину, а наоборот. Что Украину надо от чего-то "очищать", что мы якобы сами себя обстреливаем и разрушаем собственные города. Я не могла поверить: фактически он нес слово в слово то, что транслирует российская пропаганда. Спрашиваю: "Так ты же в Киеве, что не видишь, что происходит?" А он: "Я в Москве". Мы с ним поссорились – бросила трубку, расплакалась".

"Был еще один мой знакомый – когда-то едва ли не самый большой мой поклонник. Мы вместе занимались спортом, жили по соседству. Лет двадцать назад он женился на девушке из Санкт-Петербурга и переехал в Россию. Однажды тоже позвонил однажды. Сначала все было тепло: рассказывал, как любит мои песни, как до сих пор их слушает. Будто в шутку заметил, что зря перевела репертуар на украинский. А потом начал повторять те же пропагандистские тезисы. И чем дальше, тем страшнее. В какой-то момент сказал, что будет радоваться, когда Киев сотрут с лица земли. У меня был шок. Взорвалась: "Ты же украинская морда, что ты несешь?". Заблокировала его".

Пик популярности Оксаны Вояж приходился на 2000-е. Тогда певица работала по контракту с продюсерской компанией, которая вкладывала средства в записи, клипы и продвижение артистов. Именно в тот период родился один из самых известных хитов певицы – "Не со мной", вокруг которого впоследствии возникла почти детективная история: "Идея композиции принадлежала моему продюсеру Владимиру Артеменко. Он предложил сделать украиноязычную версию известной в мире композиции и записать ее дуэтом. После выхода песня начала стремительно набирать популярность, звучала буквально везде. Из всех киосков, в кафе, ресторанах, на дискотеках. А потом началось самое интересное. Знакомые начали приносить мне диски с этой песней. Я смотрю – звучит мой голос и моего партнера по песне – музыканта Валерия Горлова. Но на обложке написано: Лайма Вайкуле и Авраам Руссо. Оказывается, нашу песню начали пиратить и продавали под чужими именами. Тогда продюсер решил срочно снять клип, чтобы зрители наконец увидели настоящих исполнителей".

"Съемки проходили недалеко от Санкт-Петербурга, в Екатерининском дворце, – вспоминает певица. – Именно тогда нам очень помогла Алла Пугачева. Мой продюсер договорился с ней, чтобы для клипа предоставили ее редкий автомобиль Plymouth Prowler. Честно говоря, подробностей не знаю – то ли это была аренда, или просто дружеская помощь. Все организационные вопросы решал продюсер. Впоследствии песня "Не со мной" попала в эфир радио "Алла", и мне передавали, что она очень понравилась Алле Борисовне. Однако даже после этого композицию продолжали приписывать другим исполнителям. Как-то во время гастролей мы после концерта ужинали в ресторане вместе с музыкантами группы "Игрушки". Местный исполнитель со сцены начал исполнять "Не со мной". Костя Ягольник, солист "Игрушек" подошел к нему, спросил: "А вы знаете, кто поет эту песню?" Тот уверенно: "Конечно! Лайма Вайкуле и Авраам Руссо". Подвели его ко мне: "Знакомьтесь. На самом деле эту песню поет Оксана Вояж".

"Работы тогда было очень много, концертов хватало, поэтому зарабатывала неплохо, – вспоминает Оксана Вояж времена популярности. – К тому же у меня салон красоты, поэтому я не зависела исключительно от шоу-бизнеса. Но был случай, когда из-за своих убеждений потеряла большие деньги. Но не жалею об этом. Кстати, еще никому не рассказывала эту историю. Это было во время предвыборной кампании Януковича. Я была его категорической противницей. Для меня Оранжевая революция стала очень личной историей: ходила на Майдан, поддерживала. И тут звонит продюсер: "Будут предвыборные концерты, предлагают тройной гонорар". На тот момент мой гонорар составлял до 5 тысяч долларов. А за те концерты предлагали около 15 тысяч за выступление. И это должен был быть, конечно, не один концерт. Могла купить еще одну квартиру, построить еще один салон. Но мои принципы были важнее денег. Я ответила: "Нет".

"Не могла сегодня стоять на Майдане в оранжевой куртке, а завтра выходить на сцену за деньги и агитировать за человека, которого не поддерживаю, – продолжает певица. – Продюсер начал убеждать: "Тебе деньги не нужны, а мне нужны. Я вкладываю в тебя средства". Но я ни в какую. И что делает позже мой продюсер? Оставляет меня без гонорара за все новогодние концерты. А этот период для артиста – это время самых больших заработков. Мы ездили по Украине с балетом, полноценной программой. Балету он платил, а мы с мужем, который был моим концертным директором, фактически остались без заработка".

За годы популярности Оксане Вояж приходилось выступать на закрытых мероприятиях для самых влиятельных людей страны: "Да, перед президентами выступать приходилось. Пела перед Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко. А вот перед Виктором Януковичем – нет. Были также частные выступления перед очень известными людьми того времени. Как-то на одном мероприятии собрали около 30 известных артистов, а в зале сидели только четверо гостей. Они развалились в креслах в спортивных костюмах, а перед ними по очереди выступали звезды украинской эстрады. Бывали мероприятия, где запрещалось не только снимать, но даже рассказывать, где выступал, для кого и по какому случаю. Думаю, что и сегодня звезды первого эшелона сталкиваются с такими же условиями".

Несмотря на многолетнюю популярность, Оксана Вояж осторожно относилась к публичности личной жизни: "Не очень люблю об этом рассказывать. Да, у меня есть сын, внуки, но старалась оставлять эту часть жизни вне сцены. В свое время продюсер запрещал мне говорить, что замужем. Говорил: "Пусть у поклонников остается место для фантазии".

Самое интересное, что мой муж Владимир все это время был рядом. Работал моим директором, сопровождал на концертах, занимался организационными вопросами. Мы постоянно были вместе, но никому не говорили, что мы семья. Я очень рано вышла замуж, муж немного старше меня. И с тех пор всю жизнь вместе. Муж и сейчас остается главной опорой. Все эти годы именно на нем лежит огромная часть работы. Мое дело – написать песню, выйти на сцену, спеть, держать форму. А все, что связано с договоренностями – это уже его территория".

Кроме музыки, уже более 30 лет Оксана Вояж занимается салоном красоты, который открыла в Броварах еще в начале 90-х: "Там есть все, что должно быть в хорошем заведении: парикмахерские услуги, косметология, маникюр, массажи, солярий. Но мне всегда хотелось сделать что-то большее. У нас есть бар, шоурум, бутиковая зона с одеждой и украшениями. Я вообще помешана на украшениях, поэтому эту часть очень люблю. А сам салон больше напоминает клуб, где можно провести несколько часов с друзьями. Одни сидят за кофе в баре, другие идут на массаж или в солярий, кто-то занимается волосами или косметологией. Мне хотелось создать не просто место для услуг, а пространство для общения и отдыха. Есть даже небольшая сцена. В обычные дни она работает как маникюрная зона. А когда устраиваем музыкальные вечеринки, устанавливаем звук, экраны – и пространство превращается в концертную площадку. Кстати, 25 июня будем праздновать очередной день рождения салона и презентовать мой новый альбом. А еще будем собирать средства для 136-го батальона ТрО".

"Любой бизнес приносит результат только тогда, когда им постоянно занимаешься, – отвечает певица на вопрос о прибыльности своего парикмахерского бизнеса. – У меня очень сильная команда. Мастера постоянно обучаются, проходят курсы. Неоднократно становились победителями профессиональных конкурсов. Мы вырастили чемпионов Киева и Украины. К сожалению, война разбросала часть персонала по миру, но команда все равно остается очень мощной. Конечно, у нас бывают артисты. И Павел Зибров, и Иво Бобул, приходит Камалия, Ольга Сумская. Но основу все же составляют обычные клиенты, которые с нами годами".

Несмотря на многолетнюю карьеру в шоу-бизнесе, Оксана говорит, что близких друзей среди коллег у нее немного: "Не могу сказать, что мы ходим друг к другу в гости. Во взрослой жизни это вообще сложно. Но люди, которых искренне люблю и ценю, есть. Очень тепло отношусь к Ольге Сумской. Когда она приезжает со спектаклями, заходит ко мне. Довольно часто общаюсь с Камалией. Бываю на ее семейных праздниках, днях рождения. С Оксаной Пекун мы даже вместе ездили по грибы. С Петром Магой тоже время от времени устраиваем "тихие охоты".

"Я вообще грибной маньяк. Если есть возможность вырваться в лес – долго уговаривать не надо. Мне кажется, что в прошлой жизни мы с мужем были какими-то лесными созданиями. Любим выезжать с палатками на несколько дней, особенно если собирается компания друзей. До войны часто отдыхали на Каневском море. Но бывает и совсем спонтанно. Едем на машине с мужем, переглянулись: "Ну что, через лесок?" Сворачиваем с дороги, переодеваемся в "лесную" одежду, которая постоянно лежит в багажнике, и идем гулять. Побродили между деревьями, поискали грибов, обнялись с березами и дубами – и уже возвращаемся другими людьми".

По словам певицы, это увлечение стало для нее не просто хобби, а терапией: "Мы всегда собираем больше грибов, чем можем съесть. Поэтому раздаем друзьям, соседям, девушкам в салоне. Для нас главное даже не грибы, а сам процесс. Кроме того, лес помог мне пережить очень тяжелый период в жизни. Когда были панические атаки, когда искала ответы на свои вопросы, мы проводили в лесу очень много времени. Я могла просто лежать на траве, смотреть в небо, молиться и молчать. Там я находила покой, которого не могла найти нигде больше".

Певица говорит, что для полноценного отдыха ей нужно немного – воздух, вода и возможность побыть поближе к природе. Поэтому мы поинтересовались, где она живет и как находит ресурсы: "У нас есть и квартира, и дача. Дача досталась еще от родителей мужа. Конечно, мы ее немного обустроили под себя, но строили не мы. Участок небольшой – шесть соток. Но там есть все, что нужно: бассейн, чан на дровах, как на Закарпатье. А главное – рядом Десна. Когда остаемся на даче, то утро начинается с пробежки и купания в реке. Если погода не позволяет – делаем зарядку, плаваем в бассейне. В будничной жизни живем в квартире. В том самом доме, где расположен и мой салон красоты. Квартира на восьмом этаже, а салон – на первом. До войны это было просто комфортно. А теперь оказалось еще и практично. У нас дом с панорамными окнами – стекло практически везде. В квартире нет ни одной комнаты, где было бы две стены. Поэтому во время ракетных атак спускаемся в салон и спим там. На первом этаже все-таки спокойнее, чем на восьмом".

Оксана Вояж пребывает в прекрасной форме и имеет энергии не меньше, чем во времена наибольшей популярности. Впрочем, как выяснилось, за этим стоит не любовь к тренировкам: "Я вам открою секрет: в нашей семье спорт никто не любит. Ни я, ни муж. Просто есть вещи, которые надо делать. Вот я не люблю мыть посуду, но мою. Так же и спорт. И – английский язык. Дважды в неделю занимаюсь с преподавателем и каждый раз думаю: ну почему должна это делать? Но понимаю, что сейчас стыдно не знать английского. Мне кажется, самый большой враг человека даже не лень. Самый большой враг – это зона комфорта. Именно она не дает нам двигаться, развиваться, пробовать что-то новое". Певица призналась, что давно мечтает написать книгу: "У меня даже есть рабочее название – "И в 90 буду 90-60-90" (смеется). Осталось лишь найти время".

Оксана Вояж говорит, что внимания от поклонников хватало всегда. Теперь вспоминает те истории с улыбкой, хотя в свое время они едва не испортили отношения в семье: "На одном из концертов ко мне подошел мужчина младше меня, передал записку. Я его не знала. У нас с мужем никогда не было секретов – все такие записки сразу отдавала ему. Открываем, а там нарисован значок Mercedes, написано: "подарок" и номер телефона. И вот именно эта история почему-то Володю зацепила. Сказал: "Все, закрываем твой проект". Я ответила: "Хорошо, если ты так решил". Для меня семья всегда была на первом месте. Но в то же время я честно призналась, что музыка – это часть меня. Я пишу песни еще со школы. Не представляю своей жизни без нее. Несколько дней мы почти не разговаривали. Не ссорились, не кричали – просто молчали. А потом однажды зазвонил телефон. Муж посмотрел на меня и буркнул: "Собирайся, у нас концерт". На этом история закончилась. И больше мы к ней никогда не возвращались".

Впрочем, записки и ухаживания были далеко не самыми странными проявлениями внимания со стороны поклонников: "Бывали и очень настойчивые поклонники. Некоторые приезжали в салон красоты и пытались поразить деньгами. Помню, один мужчина зашел в барную зону, открыл дипломат и просто высыпал на стол огромную кучу долларов. Такого количества наличности в жизни не видела. Но на меня это не произвело впечатления. Возможно, кого-то такие жесты восхищают. А мне они всегда казались примитивными. Любовь и уважение нельзя купить чемоданом денег".

Между тем певица признается, что возвращение на сцену принесло ей не только новую волну популярности, но и обратную сторону публичности – критику и хейт в соцсетях. Однако относится к этому с юмором, убеждена: угодить всем невозможно: "В комментариях пишут разное. И что я толстая, и что мне уже пора на пенсию, и что надо внуков нянчить, а не выходить на сцену. Чего только не начитаешься – все было. Стараюсь относиться к этому спокойно".

Особенно обидной для артистки стала история с блокировкой ее TikTok-аккаунта: "Он у меня был очень активный. Один из постов набрал почти два миллиона просмотров. А потом аккаунт заблокировали. Причиной якобы стали спортивные упражнения, которые выполняла в бассейне. До сих пор не могу понять, что там было такого. Обычная аквааэробика. Но аккаунт заблокировали, и полтора месяца мы пытались его вернуть. Писали обращения, но ничего не помогло. Мне даже говорили, что это могла быть целенаправленная жалоба от недоброжелателей. В конце концов пришлось создавать новый аккаунт. Но пока что он развивается медленно".

Впрочем, без новых проектов артистка сидеть не собирается. Недавно ей предложили попробовать себя в роли телеведущей: "Пригласил один телеканал, хотят запустить программу о грибоводстве. Сначала предлагали название "Грибной вояж", но мне больше нравится "Звездная грибалка". Суть проста: я приглашаю известного коллегу, мы вместе едем в лес искать грибы, гуляем, общаемся, параллельно он рассказывает о себе, своей жизни. Мне кажется, это может быть интересно. Потому что в лесу люди часто открываются совсем по-другому, чем в телевизионной студии. Сейчас грибов еще немного. На днях нашли несколько маслят, сезон еще впереди. Думаю, самое интересное начнется осенью. Тогда и программа будет иметь шансы на успех".

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