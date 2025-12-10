"Проходит подтверждение через ДНК". Тренер "Зважених та щасливих" раскрыла самую болезненную историю участницы телепроекта
Тренер телепроекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась, чем новый сезон программы, который сейчас транслируется на ТВ, стал особенным и отличается от всех предыдущих. По ее словам, съемки проходили в условиях полномасштабной войны – участники пришли на проект с тяжелым багажом пережитого.
Марина Боржемская рассказала историю одной из участниц проекта, которая переживает самый тяжелый период в своей жизни. Ее муж долгое время считался пропавшим без вести, а уже после возвращения домой с телесъемок женщина получила новость, которая может пролить свет на его судьбу. Об этом тренер рассказала в интервью OBOZ.UA.
"Многие говорят, что в предыдущих сезонах результаты участников были лучше, – рассказывает Марина. – Но тогда люди приходили в программу без того огромного бремени, которое сейчас имеет каждый. В этом сезоне многие участники – переселенцы, некоторые потеряли родных, другие переживают за близких на передовой. Каждый имеет свою историю, и она влияет на процесс. Одна из моих участниц, уже вернувшись домой, получила новости о мужчине, который долгое время считался пропавшим без вести. Она узнала его по шраму – сейчас идет официальное подтверждение через ДНК... Это очень болезненный момент. Она призналась, что без нашей ежедневной поддержки, без общения ей бы было гораздо труднее справиться с этим всем".
"Ты проживаешь эти истории вместе с людьми и понимаешь, насколько тяжелее сейчас дается каждый шаг, каждый результат. Но именно поэтому этот сезон – об очень важном. Мы поднимаем темы, которые сегодня есть во многих семьях. И, думаю, этот сезон получился особенным – прежде всего по своей эмоциональности и искренности", – уверена Марина Боржемская.
"Этот сезон снимается во время войны. У нас и так была длинная пауза из-за ковида, а теперь стало еще сложнее – и в организации, и в эмоциональном состоянии людей, потому что психологически все мы очень истощены, – продолжает Марина. – Во время съемок над базой пролетали дроны, в студию, где проходило взвешивание, прилетела ракета (в июле 2025 года во время очередного обстрела Киева враг уничтожил павильон, который был основной локацией для большинства студийных проектов СТБ – "Все буде добре", "Один за всех", "Тайны ДНК", "ДНК. Свои", "Как найти любовь", "Холостяк. Жизнь после проекта", а также взвешиваний и постшоу реалити "Зважені та щасливі" и других проектов телеканала. – Ред.).
