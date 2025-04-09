Марина Боржемская развенчала миф вокруг 'Зважених і щасливих' и объяснила, почему участники снова набирают вес после шоу

Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская, которая снова вернется к роли наставницы в "Зважених і щасливих", развеяла один из самых популярных мифов о шоу. По словам экс-жены Вячеслава Узелкова, она неоднократно слышала мнение, что когда участники покидают проект, они больше никому не нужны. На самом же деле, как отметила женщина, тренеры продолжают поддерживать контакт с подопечными и всегда рады помочь в достижении цели.

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Об этом она рассказала в интервью KP.UA. Боржемская отметила, что эксперты шоу дают участникам все необходимые знания и навыки, которые помогут поддерживать хорошую форму и дома, однако если их не использовать, лишний вес вернется.

"Бывает, в комментариях пишут: "Ну, участников оставляют после окончания проекта и они становятся никому не нужными". Меня это всегда сильно обижает. Во-первых, тренеры никогда не оставляют в одиночестве своего участника. Мы всегда готовы поддержать абсолютно во всем. Даже если ты в чем-то сомневаешься, ты можешь написать, позвонить. Все мои участники знают, что я всегда их поддерживаю: любая консультация, любой совет и любая поддержка в любое время. Так всегда было и будет всегда. Здесь нужно понять: мы вам дали все инструменты, а вы уже должны их использовать", – поделилась фитнес-тренер.

Как отметила Марина Боржемская, одной из основных причин, почему участники набирают вес после окончания шоу, является отсутствие контроля. Во время "Зважених і щасливих" наставники постоянно находятся рядом с подопечными и проходят с ними путь к похудению. А вот когда участники возвращаются домой, их близкие не всегда создают благоприятную атмосферу для достижения цели.

"Например, домашнее похудение происходит еще несколько месяцев после окончания съемок. Но все это время мы поддерживаем участников. Мы с ними на связи. Многие участники приезжали ко мне в Винницу, и я с ними работала. Поэтому те, кто приезжали, были немного отстранены от своей привычной жизни. А когда они возвращаются домой, якобы что-то и хотят изменить в своей жизни, но их друзья, родные, близкие не всегда готовы к этим изменениям, они хотят жить так, как жили раньше. Еще один пример – застолье. Щедрая украинская душа умеет угощать красиво. Но люди, которые вас окружают, забывают о том, что вы изменились, что все, что было раньше, должно отойти на второй план, чтобы удержать результат", – высказалась тренер.

Кроме того, как объяснила Марина Боржемская, нередко причиной возвращения веса становится конкуренция в отношениях между парами. По словам эксперта, когда муж или жена возвращается из шоу в кардинально другой физической форме, партнер испытывает дискомфорт из-за перемен.

"Человек, который с тобой живет, видит, что ты полностью изменился, на тебя по-другому смотрят, поэтому это еще и испытание славой, потому что есть определенная узнаваемость среди людей", – подытожила фитнес-тренер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Боржемская ответила на вопрос о личной жизни и участии в "Холостячке".

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