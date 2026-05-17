Профессиональное жюри разочаровало: результаты национального голосования Евровидения 2026 и сколько баллов дали Украине

Профессиональное жюри стран-участниц Евровидения 2026 объявило свои баллы в рамках финала международного песенного конкурса. Нынешняя представительница Украины певица LELÉKA получила 54 баллов от национальных жюри, что позволило ей сначала занять 15 строчку рейтинга профессионального оценивания.

Фаворитом жюри в этом году стала песня Bangaranga от представительницы Боларии Dara, которая получила 204 балла. Она также стала победительницей Евровидения 2026. Об этом стало известно в прямом эфире.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию гранд-полуфинала Евровидения 2026.

Страны и оценки жюри

Болгария: DARA – Bangaranga – 204 Австралия: Delta Goodrem – Eclipse – 165 Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem – 165 Франция: Monroe – Regarde! – 144 Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin – 141 Италия: Sal Da Vinci – Per sempre sì – 134 Польша: ALICJA – Pray – 133 Израиль: Noam Bettan – Michelle – 123 Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya – 115 Чехия: Daniel Zizka – Crossroads – 104 Мальта: AIDAN – Bella – 81 Греция: Akylas – Ferto – 73 Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me – 64 Албания: Alis – Nân – 60 Украина: LELÉKA – Ridnym – 54 Хорватия: LELEK – Andromeda – 53 Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! – 43 Кипр: Antigoni – Jalla – 41 Сербия: LAVINA – Kraj Mene – 38 Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice – 36 Швеция: FELICIA – My System – 35 Германия: Sarah Engels – Fire – 12 Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más – 10 Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei – 1 Австрия: Cosmó – Tanzschein – 1

Баллы национального жюри от Украины на Евровидении 2026 объявлял Даниил Лещинский, участник группы Ziferblat и один из представителей нашей страны на Евровидении 2025.

Примечательно, что многих украинцев разочаровали результаты голосования жюри. Многие страны не присудили Лелеке ни одного балла, а 12-ку нам отдала лишь одна конкурентка.

Как выступила LELÉKA

Виктория Лелека успешно выступила в финале Евровидения. Ей удалось произвести фурор и вызвать шквал оваций с нежной и глубокой композицией Ridnym. Певица родом из Днепропетровщины выступала под номером семь, а зал скандировал ее имя.

LELÉКА удалось исполнить невероятный тридцатисекундный вокализ на одном дыхании, который еврофаны уже успели окрестить самой длинной "нотой" в истории конкурса и перессориться между собой.

Ключевую роль в номере сыграла бандура. Как заметили в сети, музыкальный инструмент трансформируется в в конце выступления.

В конце LELÉKA сказала: "Слава Украине!"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть отреагировала на фурор Украины в финале Евровидения 2026 и окрестила "одним из лучших выступлений за всю историю конкурса". То, как мастерски она исполнила песню Ridnym, не оставило равнодушными ни людей, которые видели выступление вживую, ни тех, кто следил за конкурсом онлайн.

