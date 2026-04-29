Николас Карма, переживший срочную операцию, рассказал о сложном импланте в шее и резком похудении на 10 килограммов

Автор и ведущий популярного блога "Сколько стоит ваш look?" Николас Карма, который недавно перенес нейрохирургическое вмешательство, рассказал, что теперь будет жить со сложным имплантом в шее. Блогер признался, что считает дату операции своим вторым днем рождения.

Видео дня

А еще объяснил, почему резко похудел на 10 килограммов и как проходит период восстановления. OBOZ.UA встретил известного блогера в Киеве на допремьерном показе фильма "Дьявол носит Прада-2", который выходит в широкий прокат уже 30 апреля.

Напомним, на днях Николас Карма рассказал в Instagram, что с тех пор, как у него диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника, он несколько лет жил с сильной болью, онемением руки и проблемами с подвижностью.

– Николас, вы рассказывали, что врачи отговаривали вас от хирургического вмешательства – и в Украине, и в Польше, куда прислали результаты обследования.

– Не то, чтобы отговаривали – говорили об огромных рисках. Проблема была очень близко к спинному мозгу, и любое вмешательство могло иметь последствия. А я сидел напротив и спрашивал: "И что тогда? Мне всю жизнь так жить?" Потому что боль была со мной каждый день в течение трех лет. В какой-то момент я настолько к ней привык, что научился существовать в этих ограничениях. Если спокойно ходить, не делать резких движений, не нагружать себя – еще можно было функционировать. Но стоит повернуть шею сильнее, чем где-то на 40 градусов, – сразу боль. Постоянно сидел на обезболивающих. Даже в спокойном положении не отпускала полностью.

И когда я в очередной раз спросил врачей: "Может, все-таки можно что-то придумать?" – мне ответили: "Можно. Но должен подписать документы, что берешь ответственность на себя". Мне озвучивали шансы фактически 50 на 50: либо операция поможет, либо я могу проснуться парализованным. В Польше сказали практически то же самое. И, честно, в какой-то момент меня это настолько запугало, что просто смирился с ситуацией. Решил: значит, буду жить так.

Но потом состоялся мой сольный концерт 8 марта. Во время выступления боль накрыла с новой силой. В какой-то момент фактически начало отнимать руку – очень испугался. До этого почти ни с кем не делился своим состоянием. Люди же хотят видеть артиста легким, улыбчивым. Твоя задача – дарить эмоцию, настроение. Кому надо чужие проблемы? Но в тот раз не выдержал и записал сториз, в котором откровенно рассказал, что со мной происходит. Мне начали массово писать о враче Антоне Шкиряке. Я сразу ему позвонил. Он сказал важную вещь: "Не думай о 50 на 50. Думай о том, что у тебя есть шанс вернуться к нормальной жизни". И после лет страха я впервые почувствовал, что, возможно, из этого тоннеля есть выход.

– Адаптация идет так, как прогнозировалось?

– Да, однозначно. Операция была очень серьезная. У меня сейчас в шее четыре штыря, которые создают каркас и держат всю эту конструкцию. То есть это не просто пластина, которую поставили и забыли. Это сложная история, и теперь мне всю жизнь нужно быть под наблюдением нейрохирурга: регулярно делать МРТ, проходить обследования. Но знаете, что для меня сейчас самое ценное? Я могу двигать шеей – и меня не болит. После трех лет ежедневной боли – это ощущение абсолютного счастья. Впервые за очень долгое время просыпаюсь без страха от резкого движения. Это мое новое рождение. 25 апреля для меня теперь вторая дата жизни. Пока не работаю, но понемногу уже думаю возвращаться в рабочий ритм. Еще около трех недель должна быть на обезболивающих и сопутствующих препаратах. Организму нужно время, чтобы адаптироваться. Хотя, честно, мне очень тяжело сидеть без работы. Я страшный трудоголик.

– Выглядите, если честно, немного истощенным...

– Есть такое, сильно похудел. Но это не Оземпик, а гречка (улыбается). Еще с января сел на диету. Всю жизнь был в движении: спортзал, танцы. А три года назад, когда вылезла грыжа, пришлось резко все остановить. Когда привыкаешь к одному ритму жизни, а потом вдруг не можешь нормально тренироваться, тело очень быстро реагирует. Я начал набирать вес. Поэтому в январе решил: надо худеть – питание и режим. А уже в середине февраля пошел на полный чекап организма. И был шокирован: анализы стали практически идеальными. Реально понял простую вещь – качественная еда творит чудеса. Не тот пищевой мусор, которым мы часто себя забрасываем на ходу, а нормальная, чистая еда. Иногда это работает сильнее кучи дорогих препаратов.

Поэтому да, я похудел на 10 килограммов. Но не из-за болезни. А вот то, что выгляжу немного уставшим – это уже другая история. Пережил операцию, еще свежая рана, постоянная боль. Я фактически живу на таблетках: обезболивающие, противовоспалительные, куча всего. Организм еще не успел оправиться. Поэтому иногда будто плыву в каком-то тумане, не очень эмоциональный. Но главное – понимаю, ради чего все это. Потому что впервые за долгое время появилось ощущение, что двигаюсь к нормальной жизни без боли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!