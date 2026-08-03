Прочь российского "империалиста": из школьной программы в Литве решили исключить Ломоносова ради гения, которого знает каждый украинец

В Литве могут отказаться от изучения произведений русского писателя и ученого Михаила Ломоносова в школьной программе. Вместо этого премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс предложил включить в учебный курс творчество классика украинской литературы Тараса Шевченко, чтобы школьники лучше понимали украинскую национальную идентичность.

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Об этом сообщает LRT. Глава правительства обратился к Министерству образования, науки и спорта с призывом пересмотреть учебные программы, утвержденные в 2022 году, и исключить из них тексты Ломоносова.

По словам Синкявичюса, литовских школьников не стоит учить патриотизму и гражданственности на произведениях автора, который "прославлял российские имперские войны". Именно поэтому он предлагает исключить Ломоносова из программы и заменить его на Тараса Шевченко.

Премьер пояснил, что знакомство с творчеством украинского поэта поможет литовской молодежи "лучше понять идентичность украинской нации и тексты, которые ее сформировали".

В Министерстве образования подтвердили, что уже рассматривают предложение премьера. Там отметили, что Ломоносов в настоящее время является лишь факультативным автором в программе по родному языку и литературе для русского национального меньшинства. Его произведения приведены в качестве одного из возможных примеров для изучения темы "Классицизм и эпоха Просвещения", а окончательный выбор автора остается за учителем.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что изменения в программу могут быть внесены еще до начала нового учебного года – в августе.

Михаил Ломоносов – русский ученый и писатель XVIII века, автор научных и литературных трудов, среди которых "Письмо о правилах русского стиха", "Ода о взятии Хотина" (1739), прославлявшая военные успехи Российской империи, и трактат "Слово о пользе химии".

В свою очередь, Тарас Шевченко является одним из самых выдающихся украинских писателей и символом национального возрождения. Его творчество, в частности сборник "Кобзарь", а также поэмы "Гайдамаки", "Сон" и "И мертвым, и живым, и нерожденным...", стали основой современной украинской литературы и формирования украинской национальной идентичности.

К слову, в Вильнюсе память о Кобзаре уже давно увековечена: в столице Литвы есть площадь Украины с памятником Тарасу Шевченко, а также улица, названная в его честь.

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