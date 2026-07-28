Бывшая президент Литвы Грибаускайте вспомнила, чего от нее требовал Путин на первой встрече. Видео

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала, что первая встреча с Владимиром Путиным стала для неё переломным моментом в вопросах национальной безопасности. Именно после этой беседы литовские власти решили ускорить создание терминала СПГ.

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В результате это позволило стране избавиться от зависимости от российского газа. Об этом Даля Грибаускайте рассказала в интервью TVP World.

Во время первой встречи с Путиным одним из ключевых вопросов была цена российского газа для Литвы. На тот момент страна полностью зависела от поставок газа из России, но при этом платила за него примерно на 30–40 % больше, чем Германия, хотя и расположена значительно ближе к российским газопроводам.

Грибаускайте сказала, что в ходе переговоров стало ясно: вопрос заключался не в экономике, а в политической лояльности. Путин фактически зачитал перечень того, что Литва "должна" сделать, а сама логика его позиции сводилась к тому, что соседние государства должны либо подчиниться Кремлю, либо стать его врагами.

"Было понятно, что с соседними странами всё просто: либо ты становишься на колени, либо ты враг. Ничего посередине нет", — вспомнила она.

Бывшая президент подчеркнула, что не могла согласиться на такие требования. После этой встречи она окончательно убедилась, что Литва должна как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России.

Страна быстрыми темпами приступила к строительству терминала для приема сжиженного природного газа. Уже к концу 2014 года Литва получила возможность полностью диверсифицировать поставки газа, отказавшись от критической зависимости от российского ресурса и даже помогая с обеспечением газом соседних государств.

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